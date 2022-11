Były członek RPP: Odczuwalna inflacja przekroczyła 27 proc.

We wtorek GUS podał ostateczne wyliczenia inflacji za październik. Inflacja konsumencka wyniosła 17,9 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 proc.

Jak mówił były członek RPP, prof. Marian Noga, na antenie TVN24, inflacja odczuwalna może być jednak dużo wyższa. Wszystko przez to, że w niektórych kategoriach produktów wzrost cen jest znacznie wyższy. Chodzi m.in. o podstawowe artykuły spożywcze, według danych GUS mąka jest dziś o 45,5 proc. droższa niż jesienią zeszłego roku, pieczywo zdrożało o 29,2 proc., drób – 42,3 proc. Zaglądamy do sklepowej lodówki: za masło płacimy o 1/3 więcej niż rok temu, za jajka 21,1 proc., a mleko jest o 36,8 proc. droższe.

– To oznacza, że inflacja odczuwalna jest znacznie wyższa, niż te 17,9 proc. Według moich wyliczeń przekroczyła już 27 proc. bo nasze odczucia związane są z towarami pierwszego zakupu – powiedział Marian Noga.

Stopy procentowe

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zapadła decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Zdaniem prof. Mariana Nogi to błąd, bo z opublikowanego przez NBP raportu wynika, że tegoroczne podwyżki inflacji przyniosą obniżenie inflacji o ok. 1 pkt proc., a w przyszłym roku w pkt proc.

– Te badania członkowie RPP mieli, wiedzieli, że podwyższanie stóp proc. wpływa na inflację, a decyzji o podwyżce nie podjęli i to uważam za błąd – powiedział Noga. – Jeżeli uważali, że dzięki temu pomogą kredytobiorcom, to się pomylili, bo WIBOR sześciomiesięczny dobija do ośmiu proc. – dodał.

