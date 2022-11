Andrzej Duda przyznał specjalną Nagrodę Gospodarczą. Przedstawiamy laureatów

Każdego roku Andrzej Duda przyznaje specjalną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Wyróżnienie trafia w ręce przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych. Tegoroczna gala rozdania nagród odbyła się podczas VII edycji „Kongresu 590” w Rzeszowie.

– Gratuluję wszystkim laureatom i nominowanym do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. To wzmocnienie polskiej gospodarki poprzez promowanie rzetelnych polskich firm – mówił Andrzej Duda. – Jako prezydentowi zależy mi na tym, aby w Polsce wszystkim żyło się na lepszym poziomie, aby nasz kraj stał się jeszcze bardziej atrakcyjny, także dla inwestorów – dodawał. Polityk wyraził przekonanie, że rząd będzie podejmował decyzje ułatwiające byt polskim przedsiębiorcom. – Najważniejsze jest, aby była praca, niskie bezrobocie. To nasze zadanie – zaznaczał.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Lista laureatów

Prezydencka nagroda została przyznana w pięciu kategoriach głównych:

Lider MŚP : Ekoenergetyka–Polska SA zgłoszona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

: Ekoenergetyka–Polska SA zgłoszona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Narodowy Sukces : H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. zgłoszona przez Sieć Badawczą Łukasiewicz

: H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. zgłoszona przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Międzynarodowy Sukces : Advanced Protection Systems SA zgłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

: Advanced Protection Systems SA zgłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Odpowiedzialny Biznes : RST Roztocze sp. z o.o. zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polską Grupę Motoryzacyjną

: RST Roztocze sp. z o.o. zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polską Grupę Motoryzacyjną Firma Rodzinna: STER sp. z o.o. zgłoszony przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

a także w dwóch kategoriach specjalnych:



Badania+Rozwó j: ADJ Nanotechnology sp. z o.o. zgłoszone przez Politechnikę Warszawską

j: ADJ Nanotechnology sp. z o.o. zgłoszone przez Politechnikę Warszawską STARTUP_PL: Chronospace sp. z o.o. zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Andrzej Duda przyznał również dodatkową Nagrodę Indywidualną. W tym roku trafiła ona w ręce Beaty Drzazgi, założycielki i prezes spółki BetaMed SA – największej firmy medycznej w Polsce, świadczącej usługi z zakresu opieki długoterminowej zarówno w domu pacjenta jak i w klinice BetaMed w Chorzowie.

Nagrodą Specjalną zostało uhonorowane województwo podkarpackie za tworzenie szczególnych warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki w dziedzinach takich jak: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja oraz jakość życia.

W czasie gali prezydent przekazał nadany dekretem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego honorowy tytuł „Miasto Ratownik”, który otrzymał Rzeszów.

