Emerytury stażowe coraz bliżej? Rozmowy rządu z „S"

W czwartek w Warszawie miał się odbyć protest NSZZ „Solidarność". W związku z ostatnimi wydarzeniami w Przewodowie związek zdecydował o zawieszeniu protestu. Doszło za to do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem „S" Piotrem Dudą.

Postulaty „Solidarności"

Związkowcy domagają się systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników, zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych i przyjęcia ustawy o emeryturach stażowych.

– Jeśli chodzi o problem pierwszego postulatu, dotyczący zakładów energochłonnych, to po rozmowie z panem premierem jest zgoda i wstępne porozumienie dotyczące tego, aby rozszerzyć katalog zakładów energochłonnych. Tu, oprócz przyjęcia ustawy, musi być notyfikacja w Komisji Europejskiej i tu jest zgoda i zrozumienie ze strony rządu – powiedział po spotkaniu Piotr Duda. – Co do kolejnych postulatów, zgodziliśmy się wspólnie, że nie jesteśmy w stanie przez półtorej godziny rozwiązać tych problemów – dodał.

Lider „S" poinformował, że premier Mateusz Morawiecki zobowiązał się, że w najbliższym czasie powołany zostanie zespół roboczy „Solidarność" – rząd. Na jego czele ze strony rządu najprawdopodobniej stanie szef kancelarii premiera Marek Kuchciński, zaś ze strony związku członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny.

Emerytury stażowe? Postulat niezrealizowany od 7 lat

Duda podkreślił, że potrzebne jest rozpoczęcie pilnych rozmów w sprawie postulatów płacowych i emerytur stażowych.

Przewodniczący „S" niejednokrotnie krytykował rządzących za zbyt wolne działania w kwestii emerytur stażowych. Kilka miesięcy temu, w wywiadzie dla Polskiego Radia Duda przypomniał, że był to jeden z postulatów – obok m.in. przywrócenia dawnego wieku emerytalnego – przedwyborczej umowy „Solidarności" z kandydującym w 2015 roku na urząd prezydenta Andrzejem Dudą. Przewodniczący związku zapowiedział wówczas, że w tej sprawie nie odpuści.

– Jeśli PiS chce mówić, że jest ugrupowaniem wiarygodnym, to musi zrealizować postulat dotyczący emerytur stażowych. My tego nie odpuścimy. Jeżeli PiS sobie szuka wroga tam, gdzie go nie ma, czyli wśród „Solidarności”, to słabo wróżę przyszłość Zjednoczonej Prawicy – mówił wówczas lider „S”.

