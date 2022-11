Młody miliarder chciał kupić Twittera. Potem wywrócił rynek kryptowalut

Sam Bankman-Fried, uważany do niedawna za geniusza, zarządzał giełdą FTX, która niedawno ogłosiła bankructwo. Majątek miliardera z dnia na dzień praktycznie zniknął, a w zasadzie nigdy go nie było, bo większość stanowiły cyfrowe aktywa emitowane przez FTX.

Okazuje się jednak, że Bankman-Fried ma około 100 mln dolarów w akcjach Twittera. Kupił je, gdy była na fali, jeszcze przed upadkiem giełdy FTX. Według danych Semafor, bilans FTX z tego miesiąca wymienia akcje Twittera jako „niepłynne” aktywa.

Zakup Twittera

Doradca Bankman-Fried, Will MacAskill, skontaktował się z Elonem Muskiem w marcu, po tym, gdy właściciel Tesli zadeklarował, że zamierza kupić Twittera. MacAskill stwierdził, że założyciel FTX sam rozważał zakup platformy i byłby gotów zainwestować od 8 do 15 miliardów dolarów w planowane przez Muska przejęcie.

Po rozmowie telefonicznej z Muskiem Bankman-Fried ostatecznie zrezygnował z inwestycji. Później Musk wielokrotnie obrażał założyciela FTX na Twitterze.

„Wszyscy mówili o nim, jakby chodził po wodzie i miał milion dolarów, a to nie było moje wrażenie” – powiedział Musk. Dodał, że od pierwszej rozmowy z młodym miliarderem przeczuwał, że „coś jest z nim nie tak”.

Krach na rynku kryptowalut

Właściciel rynku FTX Sam Bankman-Fried był do niedawna uważany za „złote dziecko” kryptowalut. Wizerunek runął jednak jak domek z kart, gdy zaczęły wypływać kolejne informacje o tym, że jego firma zbudowana jest w większości ze środków, które fizycznie nie istnieją, a jej kapitał jest wyłącznie domniemany, gdyż w większości to cyfrowe aktywa emitowane przez firmę ściśle połączoną z FTX.

Informacje o potencjalnym braku płynności giełdy wywołały ogromną panikę na rynku kryptowalut. Był on większy od tego, co wydarzyło się po upadku, stworzonej przez Do Kwona kryptowaluty Luna.

