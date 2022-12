Tanieje gaz ziemny na NYMEX-ie

Na rynkach akcji w Europie brak było na początku nowego tygodnia jakiejś wyraźniejszej tendencji (DAX -0,36 proc., CAC 40 –0,25 proc.).

Najmocniejszym dziś rano indeksem w Europie był WIG-20 (+1,22 proc. ok. godz. 9:45). Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy w historii poziom osiągnął kurs akcji Budimexu, a cen akcji Banku Handlowego wyszła na najwyższy poziom od 2014 roku. Wśród składników sWIG-u 80 najwyżej w swej historii był dziś rano kurs akcji Torpolu, zaś cen akcji spółki Polimex-Mostostal wyszła na najwyższy poziom od roku.

Amerykańskie obligacje

W piątek rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej 3,5 proc. osiągając najniższy poziom od września, ale dziś rano lekko odbijała w górę. Nadal utrzymywała się na rynku obligacji skarbowych w USA ogromna „inwersja” krzywej rentowności: „spread” pomiędzy rentownością 10-latek i 2-latek wynosił prawie 0,8 pkt proc. Najwyższa od roku był dziś rentowność 10-letnich obligacji rządu Chin. W piątek do najniższego poziomu od ponad 2 miesięcy spadła rentowność polskich 10-latek.

Lekko drożała dziś rano ropa naftowa (WTI +0,54 proc., Brent +0,6 proc. ok. godz. 9:15). Kontynuowała dziś rano ubiegłotygodniowy spadek cena kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie (-5,05 proc. ok. godz. 9:15). W piątek do najniższego poziomu od połowy 2020 roku spadła cena kontraktów na drewno na CME.

Kursy walut

Kurs EUR/USD był dziś na najwyższym poziomie od końca czerwca (+0,06 proc. ok. godz. 9:10). Kurs USD/JPY, który w piątek był najniżej od 3,5 miesięcy odbijał dziś w górę (+0,48 proc. ok. godz. 9:10). Kurs polskiego złotego notował dziś rano niewielkie zmiany (EUR/PLN +0,12 proc., USD/PLN +0,05 proc. ok godz. 9:15).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara kontynuował odrabianie listopadowych strat rosnąc dziś ok. godz. 9:10 o 1,24 proc. i wychodząc na najwyższy poziom od 11 listopada.

