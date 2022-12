Stopy procentowe. Jest decyzja RPP

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów RPP utrzymała wysokość stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna wynosi obecnie 6,75 proc. Stopa lombardowa wynosi 7,25 proc., depozytowa 6,25 proc. redyskontowa weksli 6,80 proc., a dyskontowa 6,85 proc. w skali roku.

Zaskoczenia nie ma

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła ekonomistów swoją decyzją. Większość analityków spodziewała się, że stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.

– Ostatnie wypowiedzi i komunikaty większości członków RPP dają jasno do zrozumienia, że intencją Rady jest kontynuacja strategii wyczekiwania (wait and see) i podejmowanie decyzji na podstawie stopniowo napływających danych. Ponadto, można przypuszczać, że gołębie nastawienie członków RPP wzmacniają dane o strukturze PKB za III kwartał, wskazujące na mocne hamowanie popytu konsumpcyjnego i inwestycji. Nasz bazowy scenariusz zakłada utrzymanie się stóp procentowych na poziomie 6,75 proc. do końca 2023 roku, a na pierwsze obniżki stóp procentowych naszym zdaniem Rada może zdecydować się najwcześniej w 2024 roku – prognozowali analitycy banku CitiHandlowy.

Podniesienia stóp procentowych nie spodziewał się teź prof. Marian Noga, były członek RPP.