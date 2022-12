Były miliarder przekazał ogromną kwotę organizacji non profit

Sam Bankman-Fried, były miliarder i założyciel giełdy kryptowalut FTX, która bankrutując, spowodowała krach na rynku, przekazał 2,5 mln dolarów Campaign Legal Center. To organizacja non profit, która walczy z bezprawiem i nieetycznymi zachowaniami polityków.

Organizacja prześwietlała m.in. działania Donalda Trumpa oraz dziesiątek innych polityków. Składała liczne skargi i kwestionowała uchwalane przepisy.

Pieniądze wydane

Brendan Quinn, rzecznik Campaign Legal Center, powiedział amerykańskiemu Business Insiderowi, że organizacja non-profit nie może zwrócić ani oddać pieniędzy Bankmana-Frieda, ponieważ zostały one już wydane.

Charytatywne ramię Campaign Legal Center zakończyło zeszły rok z ponad 26,8 milionami dolarów aktywów netto, w tym około 12,5 miliona dolarów w gotówce, zgodnie z ostatnim zgłoszeniem podatkowym IRS.

Upadek FTX

11 listopada giełda FTX złożyła wniosek o upadłość, powodując tym samym panikę i gigantyczny krach na rynku kryptowalut. Sam Bankman-Fried, do niedawna nazywany „królem kryptowalut”, stracił większość swojego majątku. Okazało się bowiem, że jego aktywa to przede wszystkim emitowane przez giełdę FTX tokeny, które po upadku instytucji stały się bezwartościowe.

Były miliarder ma też problemy z prawem. Jest podejrzewany o oszustwo, prokuratura federalna wszczęła w jego sprawie postępowanie. Grożą mu też liczne pozwy prywatne od inwestorów, którzy stracili na jego giełdzie majątek.

Bankman-Fried powiedział New York Times na początku tego miesiąca, że nie wierzy, aby kiedykolwiek popełnił oszustwo lub kłamał w miesiącach prowadzących do implozji FTX.

„Nigdy nie próbowałem nikogo oszukać” – powiedział Bankman-Fried. „Nie pamiętam, kiedy kłamałem”.

