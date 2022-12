Magdalena Rzeczkowska założyła konto na Twitterze. Na pierwszy ogień ETS i KPO

Kampania wyborcza nabiera tempa. Można to zauważyć m.in. po aktywizacji części polityków, którzy do tej pory raczej trzymali się w cieniu i skupiali na pracy. Dziś do grona użytkowników Twittera dołączyła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Magdalena Rzeczkowska na Twitterze

29 grudnia 2022 roku przez część użytkowników Twittera zostanie zapamiętany jako moment dołączenia do serwisu minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. Najprawdopodobniej jest to istotne głównie dla dziennikarzy ekonomicznych, ale fakt ten warto odnotować.

„Dzień dobry, zapraszam do obserwowania mojego profilu na Twitterze. Będę tu czasem dzielić się przemyśleniami dotyczącymi bieżących spraw, które pozostają w gestii ministra finansów. Zachęcam do kulturalnej dyskusji” – napisała w swoim pierwszym wpisie na oficjalnym koncie minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Minister finansów o KPO i ETS

Pierwszymi wpisami minister finansów są fragmenty wywiadu dla Dziennika Gazety Prawnej. Szefowa resortu za dwie najważniejsze kwestie uznała negocjacje w kwestii pakietu ETS, a także drugi temat związany z Unią Europejską. Mowa o doskonale znanym już KPO.

„Przy każdych negocjacjach wieloletnich ram finansowych odżywa debata na temat nowych źródeł finansowania budżetu UE. W kontekście tych negocjacji Polska zablokowała niezwykle niekorzystną propozycję zasobu własnego opartego na ETS” – napisała minister, cytując jeden z fragmentów wywiadu dla Dziennika Gazety Prawnej.

„KPO to najkorzystniejszy dostępny sposób na finansowanie rozwoju. KE jest w stanie pozyskiwać na rynkach finansowych środki na lepszych warunkach niż większość z państw UE samodzielnie. Śr. koszt pożyczek zaciągniętych w 2021 r. to 0,14%, w I półroczu 2022 r. było to 1,24%” – napisała także, wskazując na inny fragment rozmowy.

