Twitter pozwany. Firma nie płaciła czynszu

Właściciel biura przy 650 California St. twierdzi, że firma Elona Muska nie zapłaciła 136 260 dolarów za wynajem nieruchomości. Jak czytamy w pozwie,

Twitter zajmuje lokale na 30 piętrze budynku. Właściciel nieruchomości informował w grudniu, że jeśli w ciągu pięciu dni roboczych zaległości nie zostaną uregulowane, umowa będzie rozwiązana, a do sądu skierowany zostanie pozew.

Twitter na razie nie odniósł się do sprawy.

Pozwy przeciwko Twitterowi

To nie pierwszy pozew przeciwko Twitterowi, jaki złożyły ostatnio firmy próbujące odzyskać swoje należności od giganta medió społecznościowych.

W połowie grudnia podbny pozew złożyła firma wynajmująca prywatne odrzutowce. Jak czytamy w pozwie, Twitter odmówił zapłaty rachunku w wysokości 197 725 USD. Private Jet Services Group twierdzi, że Twitter skorzystał z usług czarterowych podczas dwóch lotów między New Jersey a San Francisco w dniach 26 i 27 października dla byłego dyrektora ds. Marketingu firmy, Lesliego Berlanda.

Jak podaje Bloomberg, dyrektor został zwolniony w listopadzie, kiedy Musk zwolnił około połowy pracowników Twittera.

W listopadzie The New York Times poinformował, że niektórzy sprzedawcy i dostawcy firmy są winni miliony dolarów zaległych płatności. W publikacji napisano, że pracownicy Muska powiedzieli, że firma nie zamierza płacić za usługi, ponieważ zostały one autoryzowane przez byłego kierownictwo, a nie Muska.

Musk tnie koszty

Elon Musk pracuje nad obniżeniem kosztów na Twitterze, odkąd przejął firmę w październiku w transakcji o wartości 44 miliardów dolarów. Twitter nie zaksięgował rocznego zysku od 2019 roku.

