W Szwecji odkryto ogromne złoża rzadkich metali. Jest największe w Europie

Szwedzki koncern wydobywczy LKAB ogłosił, że na obszarze Per Geijer nieopodal Kiruny odkryto największe w Europie złoże metali ziem rzadkich. To, że pierwiastki występowały na terenie Kiruny wiadomo było od dawna, ale dopiero teraz udało się oszacować wielkość złoża.

Rzadkie metale pomogą w transformacji energetycznej

Metale ziem rzadkich to m.in. cer, lantan i neodym. Pierwiastki z tej grupy wykorzystuje się m.in. do wytwarzania baterii, silników elektrycznych oraz turbin wiatrowych. W Europie, jak podaje koncern LKAB, nikt ich do tej pory nie wydobywał. Surowce sprowadzamy przede wszystkim z Chin. Dlatego odkrycie ogromnego złoża w Szwecji może się okazać przełomem.

– Jest to świetna wiadomość nie tylko dla nas, regionu i Szwedów, ale również dla Europy i klimatu – podkreślił na konferencji prasowej w kopalni rud żelaza w Kirunie prezes LKAB Jan Mostroem.

– Dostępność tych pierwiastków jest dla Europy kluczowa. Chiny mogą już nie chcieć dostarczać surowców, a już tylko np. gotowe samochody elektryczne – zauważył Mostroem.

Rzadkie pierwiastki w Europie

Jak podaje szwedzki koncern, na przebadanej dotychczas niewielkiej części rejonu Per Geijer odnaleziono około miliona ton rzadkich pierwiastków. Do ich wydobycia jednak jeszcze daleka droga.

W marcu Komisja Europejska ma przedstawić plan zabezpieczenia dostępu do surowców krytycznych. Koncerny wydobywcze czekają na ułatwienia prawne, które pozwolą im skuteczniej wydobywać rzadkie metale. LKAB przyznało, że jeśli nic się nie zmieni, to może minąć nawet 10-15 lat, zanim wydobycie ruszy na dużą skalę.

– Wyzwaniem jest zdobycie niezbędnych pozwoleń. Istnieje wiele interesów, które mogą zostać naruszone, takich jak hodowla reniferów, obszary Natura 2000 i wpływ kopalni na środowisko – podkreślił Mostroem.

