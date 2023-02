Dobre wieści z Chin. Gospodarka zaczyna się odbijać

Wskaźnik PMI dla chińskiego sektora produkcyjnego wyniósł 50,1 pkt. To nieznaczne przekroczenie granicy, od której zaczyna się przewidywać recesję. Również we wtorek PMI sektora usług pozaprodukcyjnych wzrósł do 54,4 z 41,6 w grudniu po tym, jak duże chińskie miasta ogłosiły, że w połowie stycznia osiągnęły szczyt liczby przypadków zakażenia wirusem COVID-19. Co więcej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował swoją prognozę wzrostu chińskiej gospodarki do 5,2 proc. w tym roku z wcześniejszych 4,4 proc.

Fabryki w Chinach ruszyły po lockdownie

Chiński przemysł cierpiał w ostatnich miesiącach z powodu rosnącej fali zachorowań i przestojów w fabrykach. W grudniu Chiny odeszły od twardej polityki antycovidowej, nie można jednak wykluczyć, że kolejne wzrosty liczby zakażeń spowodują dalsze przestoje.

Jednak ostatnie dane są jedną z pierwszych oznak, że chińska gospodarka odzyskuje wigor po 3-procentowym wzroście w 2022 r., jednym z najsłabszych wskaźników wzrostu w kraju od dziesięcioleci.

Ożywienie w Chinach

Chiński rząd zapowiedział, że będzie promował konsumpcję jako kluczową siłę napędową gospodarki stojącej w obliczu trudności związanych ze spadkiem popytu eksportowego.

„Zachowania konsumentów znacznie się zmieniły po zniesieniu ograniczeń związanych z COVID, ale nadal istnieją oznaki utrzymującej się ostrożności” – napisał Ernan Cui, chiński analityk konsumencki w Gavekal Dragonomics. „Ożywienie prawdopodobnie będzie procesem dwuetapowym. Na początku wydatki będą napędzane przez gospodarstwa domowe o wyższych dochodach i pracowników umysłowych. Mniej zamożni będą musieli zobaczyć, jak ich dochody wzrosną do uzasadniać wyższe poziomy wydatków”.

