Wodorowy pociąg światowym przełomem. Chińczycy już go produkują

Chińskie media ogłosiły zjazd pierwszego pociągu wodorowego z linii produkcyjnej fabryki w mieście Chengdu, stolicy centralnie położonej prowincji Syczuan. To pierwszy działający model pociągu zasilany paliwem tego typu, a Chińska Republika Ludowa jak zawsze ma apetyt na dużo więcej.

Chiński pociąg wodorowy pierwszy na świecie

Pociąg to wspólny projekt firmy CRRC Changchun Railway Co oraz grupy Chengdu Rail Transit. Jednostka może osiągać prędkość nieco ponad 160 kilometrów na godzinę, co powinno w pełni wystarczyć na terenach miejskich, do których obsługi przeznaczona jest lokomotywa.

Sam projekt pojazdu ma wiele części wspólnych z superszybkim pociągiem Fuxing. Nowość dzieli z nim bowiem praktycznie wszystkie kluczowe technologie, z wyjątkiem typu napędu i paliwa.

Pociąg wodorowy nie korzysta też z zasilania prądem z trakcji, co znacznie ułatwia działanie maszyny nawet na obszarach z mniej rozwiniętą infrastrukturą. Jak podkreśla producent, kolejną zaletą jest ciche działanie nowego pociągu.

Pełne zbiorniki wodorowe mają pozwolić lokomotywie na przejechanie około 600 kilometrów. Zakładając codzienne kursy na poziomie 500 kilometrów zaledwie jeden pociąg może zmniejszyć emisję CO2 o około 10 000 kilogramów rocznie.

Chiny stawiają na wodór

Państwo Środka stawia na wodór m.in. ze względu na jego ekologiczność. W ogniwie paliwowym wodór wchodzi reakcję z tlenem i tak generowana jest energia elektryczna o zerowej emisji dwutlenku węgla. Jedynym produktem ubocznym jest neutralna dla środowiska woda.

Oprócz pociągów Chiny chcą też dynamicznie wprowadzać na drogi samochody zasilane wodorem. Do 2025 roku po tamtejszych drogach ma jeździć ponad 50 000 aut wodorowych. Produkcja wodoru z odnawialnych źródeł energii w tym samym czasie ma wzrosnąć do poziomu 100-200 tysięcy ton rocznie.

Barierą nadal pozostaje dość skromna jak na kraj sieć wodorowych stacji paliwa, których w całych Chinach jest obecnie nieco ponad 270.

