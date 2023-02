Bezrobocie w USA najniższe od 1969 roku. Biden: Powiem wprost – plan Bidena działa

Amerykański Departament Pracy podał 3 lutego najnowsze dane dotyczące poziomu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Tak dobrych odczytów spodziewało się niewielu.

Bezrobocie w USA najniższe od 1969 r.

Jak wskazał Departament Pracy, stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła w styczniu 2023 r. 3,4 proc. wobec 3,5 proc. w poprzednim miesiącu. Konsensus rynkowy zakładał, że odczyt będzie wyższy o 0,2 punktu procentowego. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 517 tys. Konsensus wynosił 185 tys.

Plan Bidena działa

W reakcji na najnowsze dane przemówienie do narodu wygłosił prezydent Joe Biden. Autor planu, który miał pobudzić gospodarkę i zwiększyć ilość miejsc pracy, nie szczędził gorzkich słów krytykom, ale także nie zapomniał o pochwałach… dla siebie.

– Powiem to wprost – plan gospodarczy Bidena działa. Przez ostatnie dwa lata, słyszałem mnóstwo głosów, które krytykowały mój plan. Mówili, że nie da się w ten sposób rozwijać gospodarki, że nie da się odbudować potencjału naszego przemysłu, że już nie da się produkować rzeczy w USA. Mówi to tak, jakby tworzenie nowych miejsc pracy było czymś złym, albo jakby jedynym sposobem na wyhamowanie inflacji było redukowanie zatrudnienia – powiedział prezydent Joe Biden podczas konferencji prasowej.

– Dzisiejsze dane pokazują jasno to, co zawsze czułem. Ci krytycy się mylą. Mimo tego, że po drodze mogą się zdarzać trudności, to jedno jest jasne. Nasz plan działa dzięki zaangażowaniu amerykańskich pracowników – dodał prezydent Stanów Zjednoczonych.

