Zakaz importu zboża z Ukrainy. Kolejny kraj chce dołączyć

Jak podaje PAP w środę bułgarskie władze zamierzają wydać rozporządzenie zakazujące importu ukraińskich produktów rolnych. Taką decyzję podjęły do tej pory: Polska, Węgry i Słowacja.

Ukraińskie zboże wjedzie do Polski

We wtorek polskie władze zakończyły negocjacje ze stroną ukraińską, które miały doprowadzić do wstrzymania napływu kraińskich towarów na polski rynek, przy jednoczesnej możliwości eksportu zbóż do innych krajów.

– Z sukcesem zakończyliśmy rozmowy ze stroną Ukraińską. Żadna tona zboża nie zostanie w Polsce – powiedział we wtorek minister rolnictwa Robert Telus. Zapewnił, że ugoda została dopracowana, a do Polski będą mogły wjechać jedynie produkty rolne, które mają zostać przewiezione dalej.

Konwoje ze zbożem

Jak poinformował minister, mechanizmem, który ma zabezpieczyć Polskę przed napływem ukraińskiego zboża na rynek, będą m.in. konwoje, dzięki którym będzie można dopilnować, aby zboże nie było przeładowywane w kraju.

– Służby będą konwojowały transporty do miejsca, w które mają dojechać, czyli za granicę, albo do portu – powiedział minister Telus. Zapewnił, że transporty będą wyposażone w plomby z GPS, oraz objęte systemem monitorowania SENT, podobnie jak transporty paliwa, czy innych towarów wrażliwych.

– Zdecydowaliśmy, że tranzyt towarów zostanie odblokowany z czwartku na piątek. Jesteśmy pewni, że ukraińscy eksporterzy będą uważnie podchodzić do tych wymagań – powiedziała podczas konferencji Julia Svyrydenko, minister gospodarki Ukrainy.

Jak powiedział podczas wtorkowej konferencji minister rolnictwa Waldemar Buda, rozporządzenie zakazujące wjazdu do Polski transportów z produktami rolnymi będzie zniesione w nocy z czwartku na piątek i zastąpione innym, dopuszczającym ruch tranzytowy. W rozporządzeniu będzie jednak jedna ważna zmiana.

