Jarosław Kaczyński: cała Polska jedną, wielką strefą ekonomiczną dla inwestycji zagranicznych

Prezes PiS podsumował w niedzielę konwencję „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. Poza kwestią dotyczącą obronności Polski i potrzebą zmiany w stosunkach z Rosją wymieniał także tzw. konkrety programu partii. W tym kontekście zwrócił uwagę na stan gospodarki.

– To, że gospodarka musi się dalej rozwijać jest dla nas kwestią oczywistą. Ale zostało tu postawione bardzo ważne pytanie: czy to co dotychczas było podstawą rozwoju, to wystarczy. Czy pewne źródła nie są na wyczerpaniu? Mówił o tym premier Morawiecki. Otóż tak, pewne zasoby już zdołaliśmy wykorzystać, co jest naszą wielką zasługą. Te zasoby, które wynikają z uszczelnienia naszego systemu podatkowego, uporządkowania finansów publicznych, to tu już wiele do zrobienia nie ma. Nie oznacza to, że nie ma do zrobienia nic - zapewnił.

Kaczyński: cała Polska jedną, wielką strefą ekonomiczną

Kaczyński podkreślił, że rząd PiS musi doprowadzić do tego, żeby polska gospodarka zaczęła się rozwijać w większym stopniu w oparciu o postęp technologiczny. – Tu jest element patriotyzmu gospodarczego. To też jest element, pewien zasób odnoszący się do naszego rozwoju. Ale musimy także korzystać (...) z osiągnięć zagranicznych. Musimy stworzyć tutaj podstawy do wielkiego inwestowania. Stąd ta propozycja, by powstała tutaj jedna, wielka strefa ekonomiczna dla inwestycji zagranicznych. Żeby cała Polska była taką strefą – wyjaśnił.

– To jest coś, co powinno nam obok innych cech, które uzyskaliśmy w oczach innych państw, inwestorów, pomagać w dalszym rozwoju. W kwestii patriotyzmu ekonomicznego nie chodzi tylko o kupowanie tej najwyższej techniki, ale o kupowanie w ogóle. Tutaj przytoczony był przykład Niemiec i ich tendencji do kupowania tego, co swoje, a także tworzenia układów między przedsiębiorstwami, w których jedno kupuje potrzebne mu elementy u innych niemieckich przedsiębiorstw. To też musimy w Polsce propagować – podkreślił.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński o potrzebie zmian w stosunkach z Rosją. „Nieuświadomiona sprawa”Czytaj też:

Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany w programie 500+. „Inna suma”