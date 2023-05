Kupujemy coraz mniej. Sprzedaż detaliczna znowu spadła

Jak wynika z danych GUS, sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła o 7,3 proc. w porównaniu z danymi z ubiegłego roku. Kupujemy mniej paliwa, książek i prasy. „Jednostki handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały spadek (o 8 proc.). Spośród prezentowanych grup niewielki wzrost sprzedaży zaobserwowano jedynie w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy 'tekstylia, odzież, obuwie' (o 0,6 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Odbicie w budowlance

Jak wynika z danych GUS, odbicie zaliczył sektor budowlany. Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu była 0 1,2 proc. wyższa, niż w ubiegłym roku. Z kolei w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 3,5 proc.

„Spadki realnej sprzedaży detalicznej nie pogłębiły się, dynamika budowlanki znów wychyliła się ponad lustro wody. Nie jest źle” – piszą na Twitterze analitycy mBanku.

Zdaniem specjalistów dane dotyczące sprzedaży detalicznej, choć widać w nich spadki w stosunku do ubiegłego roku, również wyglądają umiarkowanie pozytywnie. Większość ekonomistów spodziewała się spadku na poziomie 17,8 proc. w ujęciu rocznym.

Nowe mieszkania

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 550 mieszkań, co oznacza spadek o 2,6 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 6,2 proc., podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń – kwiecień 2023 roku oddano do użytkowania 75,6 tys. mieszkań, tj. 3,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,7 tys. mieszkań – o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 33,7 tys. mieszkań, tj. o 6,6 proc. więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1,2 tys. mieszkań (wobec 1,3 tys. przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

