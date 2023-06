Fundusz Kościelny coraz bogatszy. Podwoił się w ciągu 10 lat

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało sprawozdanie z wykonania budżetu w części dotyczącej wyznań religijnych. Dotarła do niego „Rzeczpospolita”. Dowiadujemy się z niego, jakie sumy zostały przeznaczone na Fundusz Kościelny. Przypomnijmy, że głównym celem Funduszu Kościelnego jest finansowanie składek duchowieństwa. Są powiązane z minimalnym wynagrodzeniem, więc rośnie każdego roku.

Fundusz Kościelny podwoił się w ciągu dekady

„W ciągu dekady (Fundusz Kościelny – red.) się podwoił. W 2012 roku wynosił jeszcze 94,3 mln zł. Szybko zaczął rosnąć na przełomie rządów PO i PiS, a w 2022 roku miał pierwotnie wynosić 192,8 mln zł. Ze sprawozdania dla Sejmu wynika, że minister finansów zwiększył jego finansowanie z rezerwy celowej. Powodem była potrzeba” – napisano w artykule.

Do korzystania z Funduszu uprawnione są wszystkie legalnie zarejestrowane kościoły, ale nie wiadomo, które to robią. „Ani rząd, ani ZUS nie posiada danych, do których z nich trafiają pieniądze” – czytamy.

„Rz” zwraca uwagę, że największe kontrowersje dotyczą czegoś innego, a mianowicie tego, czy dalsze istnienie Funduszu jest zasadne. Powołano go po to, by zrekompensować Kościołowi katolickiemu straty, jakich doznał w czasie wojny – przede wszystkim odebrane mienie. „I trwa spór, czy Kościół zrekompensował już te straty” – podsumowuje gazeta.

Kontrowersyjna pozostałość po PRL

Fundusz powstał w ramach rekompensaty dla Kościoła za mienie odebrane przez władze PRL. W latach 1989-2011 przy MSWiA działała specjalna komisja, która badała wszystkie wnioski w tej sprawie. Częścią z nich zajęła się prokuratura. Do dziś Kościół uważa, że nie odzyskał wszystkich środków, które zostały mu odebrane, co budzi kontrowersje także wśród części polityków.

Czytaj też:

Fundusz Kościelny będzie jeszcze wyższy. To już ponad 200 mln złCzytaj też:

Terlikowski dla „Wprost”: Te mocne słowa papieża Franciszka trzeba naprawdę przemyśleć