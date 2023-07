Stopy procentowe. Glapiński tłumaczy decyzję RPP

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Choć cykl podwyżek oficjalnie się nie zakończył, to już dziesiąta taka decyzja z rzędu. – Mam dla państwa same dobre wiadomości. Przez trzy ostatnie miesiące, a dwa w szczególności, inflacja stoi w miejscu – powiedział w piątek prezes NBP Adam Glapiński.

„Inflacja stoi”

Prezes Narodowego Banku Polskiego zwrócił uwagę, że od kilku miesięcy inflacja w ujęciu miesięcznym wynosi zero, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny nie rosną.

– Inflacja w Polsce, w ujęciu rocznym, wyraźnie spada, nawet na złamanie karku. To nie jest nasza specyfika, ona spada na całym świecie. Obecnie wynosi 11 proc., to jest najniższy poziom od roku – powiedział Glapiński.

Trudniejszy czas dla przedsiębiorców

Glapiński zwrócił uwagę, że w Europie w 2022 roku 70 proc. wzrostu cen wynikała z podwyżek marż. W Polsce ten szacunek wynosi od 50 do 60 proc.

– To były podwyżki wynikające z windowania zysku w sprzyjających okolicznościach, kiedy popyt wydawał się nieograniczony. Nabywcy byli gotowi kupować wszystko, handlowcy to wykorzystali. To jakiś czas trwało, ale teraz ten okres się skończył. Dla przedsiębiorstw przyjdzie teraz trudniejszy okres, związany ze wzrostem płac i kosztów. Rynek już nie zaakceptuje podwyżek. Pieniądze zostały wydrenowane – powiedział Glapiński.

Stopy procentowe bez zmian

W czwartek zakończyło się dwudniowe, ostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zgodnie z oczekiwaniami gremium po raz kolejny zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

W związku z tym poziom stóp procentowych kształtuje się na następującym poziomie:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;



stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;



stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;



stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;



stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Czytaj też:

Do celu inflacyjnego jeszcze daleko. Jest nowa prognoza NBPCzytaj też:

Stopy procentowe znów bez zmian. Eksperci o możliwych obniżkach po wakacjach