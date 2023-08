Polska skarży unijny pakiet Fit for 55. Jest wniosek do TSUE

To kolejna skarga, jaką Polska złożyła w sprawie unijnego pakietu regulującego politykę klimatyczną. „Polska walczy o swoje interesy w UE i do tej pory złożyła cztery skargi na rozstrzygnięcia pakietu Fit for 55. Uważamy, że unijne propozycje mogą zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju, dlatego zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami składamy kolejne skargi” – wyjaśniła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Skarga do TSUE

Wśród zaskarżonych aktów prawnych znajduje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które ustanawia mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Zgodnie z tymi przepisami importerzy towarów mają obowiązek nabyć odpowiednie certyfikaty, których ceny ustanawia się na podstawie cen uprawnień do emisji CO2. System jest dla polskich importerów niekorzystny i może negatywnie wpłynąć na gospodarkę kraju.

„Ponieważ rozporządzenie ustanawia przepisy o charakterze przede wszystkim fiskalnym, to zamiast zwykłej procedury ustawodawczej, zakładającej kwalifikowaną większość w Radzie, powinna była zostać zastosowana specjalna procedura ustawodawcza, w‍ ramach której niezbędne jest uzyskanie w Radzie jednomyślności wszystkich państw członkowskich” – wskazała minister Anna Moskwa.

Uprawnienia do emisji

Drugi zaskarżony akt prawny to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych. Po zmianach w przepisach do unijnego systemu stabilności wpływa większa liczba uprawnień, przez co na rynku jest ich mniej, a ceny rosną.

Zdaniem polskiego rządu dyrektywa narusza zasadę pomocniczości, proporcjonalności i lojalnej współpracy poprzez nieuwzględnienie w toku procesu legislacyjnego rzeczywistych możliwości państw członkowskich.

