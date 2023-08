Emerytury pomostowe wracają. Prezydent podpisał ustawę

W uroczystości podpisania ustawy brali udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a także przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

Emerytury pomostowe. Prezydent podpisał ustawę

– Każdy, kto kończy pracę, ma prawo pobierać godziwą emeryturę – powiedział w Pałacu Prezydenckim premier Mateusz Morawiecki, uczestniczący w uroczystości podpisania ustawy.

– Wydawałoby się, że do postulatów, o których wszyscy zapomnieli, nikt nie będzie wracał. Ale w naszej ojczyźnie działa związek zawodowy Solidarność, który o tych postulatach pamięta – powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

Emerytury pomostowe ze zmianami

Nowelizacja ustawy uchyla jeden z najbardziej kontrowersyjnych zapisów. Od wejścia w życie najnowszej wersji, którą podpisze prezydent, świadczenie to nie będzie ulegało wygaśnięciu. Obecnie przysługują one wyłącznie osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zapis ten oznaczał, że emerytury były wygasające. Teraz się to zmieni.

Nowelizacja zakłada jeszcze jedną ważną zmianę. Nowe zasady dadzą także większą ochronę związkowców w zakresie prawa pracy. Wyłącza ona również dodatek za szczególne warunki pracy z pensji minimalnej.

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych były jednym z postulatów porozumienia rządu z NSZZ Solidarność, które podpisano 7 czerwca. Dokument został podpisany w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czym są emerytury pomostowe?

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy. Prace uznawane za prace w szczególnych warunkach są to np. prace:

pod ziemią,

na wodzie i pod wodą,

w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,

bardzo ciężkie prace fizyczne,

w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,

ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem, np. prace rybaków morskich, prace garbarskie, prace wykonywane w kanałach ściekowych.

