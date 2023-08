14. emerytura. Wiemy, kiedy ruszą wypłaty

– W momencie wypłaty emerytury, renty, czyli tego terminu, co każdego miesiąca świadczenie otrzymują, wpłynie też 14. emerytura. Planujemy, że od miesiąca września, tak się przygotowujemy, ale oczywiście to będzie ostateczna decyzja Rady Ministrów" – powiedziała Maląg w Polskim Radiu.

14. emerytura na stałe

„Zapisy ustawowe wskazują na to, że Rada Ministrów podejmuje decyzję co do terminu wypłaty i wysokości tego świadczenia, że jest to co najmniej minimalna emerytura i takie rozporządzenie jest przygotowywane i myślę, że w najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone tak, aby nasi seniorzy wiedzieli, kiedy na ich konta wpłynie 14. emerytura” – dodała minister.

Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów wprowadziła 14. emeryturę na stałe. Miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku określa w rozporządzeniu Rada Ministrów, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe. Przepisy wydawane są w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

14. emerytura. Komu przysługuje i ile wyniesie?

Dodatkowe świadczenie, jakim jest 14. emerytura, uzależnione jest od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty). I tak wysokość świadczenia będzie równa:

kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane dodatkowe świadczenie (aktualnie 1588,44 zł) – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł;



kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

