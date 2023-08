Cały świat czeka na jedno wystąpienie. Słowa prezesa Fed wpłyną na rynki

Dziś w Jackson Hole w Wyoming w USA rozpocznie się organizowane co roku przez oddział Rezerwy Federalnej w Kansas 3-dniowe sympozjum, którego uczestnikami są członkowie władz banków centralnych z całego świata. Obserwatorzy rynków finansowych i ekonomiści będą w piątek z uwagą przysłuchiwali się przemówieniu przewodniczącego FED Jerome’a Powella. Przed rokiem Powell przekazał prostą wiadomość „inflacja jest zbyt wysoka i FED zrobi wszystko co będzie trzeba by ją obniżyć”.

Fed ma trudne zadanie

Rok później stopy FED są najwyżej od 2001 roku, dynamika CPI spadła z 9,1 proc. do 3,2 proc., a równocześnie ciągle utrzymuje się dodatnie tempo wzrostu gospodarczego (PKB +2,6 proc. r/r w II kw. br.), a stopa bezrobocia jest w pobliżu swoich 70-letnich minimów (3,5 proc.). Ta kombinacja czyni prognozowanie następnych posunięć FED dosyć trudnym zadaniem.

Rosnące od minionego piątku główne indeksy rynku akcji w USA zakończył środową sesję wzrostami (S&P 500 +1,1 proc., DJIA +0,54 proc., Nasdaq 100 +1,6 proc.). Dziś ok. godz. 10:05 kontrakty na S&P 500 rosły o kolejne o 0,6 proc. Dziś inwestorzy i spekulaci będą ekscytować się dziś notowaniami akcji NVIDII, która po wczorajszej sesji podała swoje – lepsze od oczekiwań analityków – wyniki finansowe za II kw. Rynkowa wartość tej spółki wzrosła w okresie minionych 10 miesięcy z poniżej 300 mld USD do prawie 1,2 bln USD dzięki jej silnemu zaangażowaniu w dostawy sprzętu wykorzystywanego przez branżę AI, która stała się w okresie minionych 9 miesięcy wielką sensacją. Nvidia jest obecnie jedną z zaledwie sześciu firm na świecie wartych ponad 1 bilion dolarów, dołączając do Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet i Amazon.

Giełdy niemrawo rosną

4-ty dzień z rzędu próbowały rosnąć główne indeksy giełdowe w Europie (DAX +0,69 proc., CAC 40 +0,79 proc. ok. godz. 9:55).

Wzrosty do minowały w czwartek rano również na GPW (WIG-20 +1 proc. ok. godz. 10:10). Najwyżej od ponad roku był dziś kurs PGE Polska Grupa Energetyczna. Wśród indeksów sektorowych warszawskiej giełdy swe nowe przynajmniej rocznej maksimum zaliczył dziś WIG-Energetyka. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś ceny akcji spółek Tauron Polska Energia i Enea. Jeśli chodzi o akcje spółek wchodzących w skład sWIG-u 80, to swój najniższy od ponad roku poziom osiągnęła dziś cena akcji Bowimu, zaś nowe cykliczne maksimum zanotował kurs AB.

Rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych wzrosła w tym tygodniu do swego najwyższego poziomu od 2007 roku. Wczoraj spadła poniżej poziomu 4,2 proc., a dziś rano notowała niewielki wzrost (4,193 proc.). Rentowność amerykańskich 30-latek osiągnęła dziś rano najwyższy poziom od 2011 roku (4,495 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu spadała 3-ci dzień z rzędu (5,604 proc. ok. godz. 10:00).

Kursy walut

Kurs EUR/USD spadł w trakcie wczorajszej sesji do swego najniższego poziomu od 10 tygodni zbliżając się do poziomu 1,08 USD, ale później odrobił z nawiązką tą stratę, a dziś rano oscylował wokół poziomu wczorajszego zamknięcia (-0,06 proc. ok. godz. 0:50). Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena próbował dziś rano odrabiać środową stratę, która sprowadziła kurs USD/JPY poniżej poziomu 145 JPY (+0,34 proc. ok. godz. 9:55).

Polski złoty nieznacznie słabł (EUR/PLN +0,17 proc., USD/PLN +0,23 proc. ok. godz. 9:50).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara osiągnął wczoraj swój najwyższy od 5 sesji poziom, a dziś rano próbował kontynuować zwyżkę (+0,59 proc. ok. godz. 5:55).

W poniedziałek, wtorek i środę ceny kontraktów na ropę naftową spadały osiągając w trakcie wczorajszej sesji najniższe poziomy od miesiąca. Wczorajszy spadek cen WTI i Brent można próbować interpretować jako wyście dołem z 3-tygodniowch formacji „głów z ramionami”. Dziś rano ok. godz. 9:45 ceny kontraktów na ropę na NYMEX-ie i ICE spadały o ok. 0,6 proc. Dziś rano spadający od 9 sierpnia br. kurs kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie dotknął poziomu swego minimum z 2 sierpnia br. Taniały dziś ok. godz. 9:45 kontrakty na srebro (-0,75 proc.), platynę (-0,48 proc.), pallad (-1,06 proc.) i miedź (-0,78 proc.). Tej tendencji próbowało się oprzeć złoto (0 proc.). Minimalnie rosły dziś rano kursy kontraktów na soję i bawełnę, natomiast taniały pszenica i cukier.

