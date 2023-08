Doganiamy Niemców pod względem majątku, ale meta się oddala

Przeciętny majątek Polaka na koniec 2022 r. był wart 52,7 tys. dolarów. dol. To ponad pięciokrotnie więcej niż w 2000 r., gdy kwota ta wynosiła zaledwie 10 tys. 334 dol. — wynika z danych opracowywanych przez autorów raportu „Global Wealth Report 2023” tworzonego przez banki UBS i Credit Suisse. Raport jest jedną z największych na świecie analiz poziomu zamożności – obejmuje bowiem ok. 5,4 mld mieszkańców Ziemi. Jego wyniki w odniesieniu do Polski opisuje serwis Business Insider.

Zmniejsza się dystans między Polakami i Niemcami, ale wciąż jest duży

Majątek ok. 90 tys. osób przekracza milion dolarów. Barierę 100 mln dol. zdołała przekroczyć zaledwie nieco ponad setka mieszkańców Polski.

Wartość majątku Polaków wzrósł pięciokrotnie, co jest niezwykłym wynikiem w skali europejskiej. Politycy od lat zapowiadają, że dogonimy pod względem zamożności Niemców – czy to właśnie ten moment? Nie tak szybko. „O ile bowiem udało nam się zauważalnie zmniejszyć dystans do przeciętnego mieszkańca Europy, o tyle do Niemców na poziomie nominalnym wciąż mamy przepaść” – czytamy w „BI”.

Porównanie kwot nominalnych w Polsce i Niemczech nie wypada już tak dobrze. Niemcy w 2000 r. z przeciętnym majątkiem na poziomie 96 tys. dol. byli dziewięciokrotnie bogatsi niż Polacy. W 2022 r. nasi zachodni sąsiedzi mieli do dyspozycji przeciętnie ok. 256 tys. dol. na mieszkańca, czyli pięć razy więcej niż Polacy.

