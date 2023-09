Inwestorzy wycofują się z Chin. Wyprzedają akcje

Według danych JPMorgan zagraniczni inwestorzy wyprzedali w sierpniu akcje chińskich firm warte łącznie ponad 12 mld dolarów. Ankieta przeprowadzona wśród zarządzających kapitałem pokazuje, że wielu z nich coraz chętniej wybiera akcje amerykańskie.

Nikt nie wierzy w chińską gospodarkę

Jak wynika z ankiety okrągłe zero proc. ankietowanych menedżerów zarządzających kapitałem uważa, że w nadchodzącym roku gospodarka Chin ulegnie poprawie.

„Na razie nasz pogląd na rynek, oparty na wcześniejszych epizodach, nie jest taki, aby złapać spadający nóż. Uważamy, że w trzecim kwartale chińskie akcje wahają się w granicach wahań, a opinie klientów wskazują, że powinny one bardziej taniejeć (pełne odchylenie standardowe), aby odzwierciedlić niepewność i tylko to stanie się interesujące” – piszą w notatce analitycy JPMorgan. Dodają, że chińskie akcje mogą się poprawić w czwartym kwartale, jeśli będą lepsze perspektywy dla polityki pieniężnej.

Chiński kryzys

Do tej wyprzedaży przyczyniły się w dużej mierze problemy gospodarcze Chin, które tego lata oficjalnie pogrążyły się w deflacji, gdy popyt konsumencki nie odbił się po pandemii. Kraj jest również obciążony wysokimi saldami zadłużenia i niestabilną sytuacją w sektorze nieruchomości, co zachwiało zaufaniem do krajowych inwestycji.

Chiny również mają trudności z ponownym uruchomieniem swojej gospodarki po trzech latach surowych blokad spowodowanych pandemią COVID i nie udało im się wzmocnić dotkniętego kryzysem sektora nieruchomości.

Urzędnicy rządowi oświadczyli niedawno, że obniżą podatki skarbowe i wyeliminują pewne ograniczenia w sprzedaży akcji, próbując ożywić słabnący rynek w kraju, co zapewniło krótkotrwały wzrost referencyjnego indeksu CSI 300.



