Bitcoin szaleje. Dawno nie był tak wysoko

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara jak zapałkę złamał dziś rano dosyć solidnie wcześniej wyglądający poziom oporu wyznaczany w strefie 31000-32000 USD przed jego lokalne maksima z kwietnia br. i lipca br. Wczesnym rankiem naszego czasu kurs BTC/USD przekroczył nawet przez chwilę poziom 35000 USD wychodząc na swój najwyższy poziom od 17 miesięcy. Później skala zwyżki uległa pewnej redukcji i ok. godz. 9:15 kurs BTC/USD rósł o 7,2 proc. znajdując się tuż poniżej poziomu 34000 USD.

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara pomiędzy czerwcem 2022 a marcem 2023 tworzył w strefie ok. 15000 USD-ok. 25000 USD formację "odwróconej głowy z ramionami". Kurs wyłamał się w górę z tej formacji w marcu 2023 roku, następnie do czerwca i września br. wykonał podwójny "ruch powrotny", po czym wznowił zwyżkę. Pokonanie szczytów z kwietnia i lipca br. zdaje się otwierać drogę do kontynuacji zwyżki w kierunku okolic poziomu 40000 USD sugerowanego przez rozmiary opuszczonej górą 7 miesięcy temu formacji "głowy z ramionami".

Cena kontraktów na kakao notowanych na ICE minimalnie przekraczając we wtorek rano poziom swego szczytu z marca 2011 roku zaliczyła dziś swój najwyższy poziom od 1978 roku. Cena tego kontraktu znajduje się w okolicach górnego ograniczenia kanału trwającego od 2017 roku trendu wzrostowego, więc można spekulować, że w krótszej perspektywie dalszy potencjał wzrostowy ceny tego surowca jest już raczej ograniczony. W dłuższym horyzoncie czasowym cenę kontraktów na kakao można umieścić w obrębie kanału trwającego od 2000 roku trendu wzrostowego i w jego ramach można dopatrywać się na tym rynku dalszego długoterminowego potencjału wzrostowego, ale oczywiście nie wyklucza to pojawienia się na rym rynku silnej średnioterminowego korekty ostatniej hossy.

Od czasu domniemanej interwencji władz finansowych Japonii na rynku monetarny, która miała nastąpić na początku października, gdy kurs amerykańskiego dolara do japońskiego jena ponownie jak to wcześniej zbliżył się do poziomu 150 JPY, jen ponownie słabł. Dziś rano kurs EUR/JPY minimalnie pokonał poziom swego szczytu z końca sierpnia br., a tym samym dotarł do swego najwyższego poziomu od 2008 roku. Po tym osiągnięciu kurs EUR/JPY zawrócił jednak na południu i ok. godz. 9:55 spadał o 0,21 proc.

Po tym jak S&P 500 zaliczył wczoraj swój najniższy poziom od początku czerwca br., dziś w Azji brak było na rynkach akcji jakiejś dominującej tendencji (japoński Nikkei 225 +0,2 proc., australijski All Ordinaries +0,22 proc.), zaś W Europie ok. godz. 9:45 niemiecki DAX tracił 0,16 proc., a francuski CAC 40 spadał o 0,08 proc. Na GPW doszło natomiast do silnego odbicia po 4 sesjach spadku (2,16 proc. ok. godz. 10:05).

