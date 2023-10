Niewykorzystane pieniądze w unijnym budżecie. „KE nie odrobiła pracy domowej”

Część państw członkowskich, w tym m.in. Dania, zwróciła uwagę na 16 mld euro w unijnym budżecie, które do tej pory nie zostały zagospodarowane. Co ciekawe, Komisja Europejska złożyła wniosek o dokapitalizowanie unijnej kasy. „Wszystko to jasno pokazuje, że Komisja nie odrobiła należycie swojej pracy domowej, zanim poprosiła o całą masę dodatkowych pieniędzy, a państwa członkowskie nie są z tego powodu zadowolone” – stwierdził jeden z unijnych dyplomatów, rozmawiając z Financial Times.

Unia chce pieniędzy

Proponowane uzupełnienie budżetu UE na lata 2021–2027 o 67 miliardów euro, zwane wieloletnimi ramami finansowymi, plus 33 miliardy euro w postaci pożyczek, to jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii między państwami członkowskimi podczas czwartkowego szczytu w Brukseli, w którym przywódcy zbierają się na szczycie.

Połowa wniosku Komisji o uzupełnienie – 17 miliardów euro w postaci dotacji i 33 miliardów euro w postaci pożyczek – ma na celu zapewnienie Ukrainie wsparcia budżetowego na cztery lata, co do którego rządy UE osiągnęły niemal jednomyślne porozumienie.

Państwa członkowskie protestują

Jednak wiele stolic odrzuciło żądania Komisji dotyczące kwoty 50 miliardów euro na pokrycie innych potrzeb finansowych, w tym wyższych niż oczekiwano płatności odsetek od wspólnej pożyczki UE na rzecz planu naprawy po pandemii wirusa o wartości 800 miliardów euro, argumentując, że budżety krajowe znajdują się pod ogromną presją. Zamiast tego zwrócili się do Brukseli o znalezienie wewnętrznych oszczędności lub niewydanych środków pieniężnych – co Kopenhaga i inne instytucje również same zbadały.

Kilka państw członkowskich wyraziło obawy, że Komisja nie zaproponowała maksymalnego limitu środków niezbędnych do pokrycia płatności odsetek od wspólnego programu pożyczkowego bloku, które gwałtownie wzrosły wraz z inflacją.

Inni sugerowali, że proponowane wsparcie dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro można przekształcić tak, aby obejmowało więcej pożyczek i mniej dotacji, aby uwolnić więcej natychmiastowych środków pieniężnych na inne części uzupełnienia budżetu.

Czytaj też:

Węgry nie chcą unijnego wsparcia dla Ukrainy przez cztery lata. „Nie do przyjęcia"Czytaj też:

Tusk z misją w Brukseli. Wymowny komentarz Morawieckiego