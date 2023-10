„Google to złośliwa aplikacja”. Dziwny komunikat w telefonach Huawei

Starsze urządzenia Huawei błędnie identyfikują aplikacje Google jako złośliwe oprogramowanie typu trojan, konkretnie oznaczone jako TrojanSMS-PA. Zgodnie z alertem to „złośliwe oprogramowanie” może wysyłać wiadomości SMS bez zgody użytkownika.

Błędny komunikat o wirusie

Na forach użytkowników (Reddit, pomoc Google i wiele innych) wiele osób potwierdza, że nie jest to odosobniony przypadek. Wydaje się, że problem pojawił się po najnowszej aktualizacji aplikacji Google i jest identyfikowany głównie przez aplikację Phone Manager lub Optimizer firmy Huawei.

„Wykryto, że ta aplikacja wysyła prywatne SMS-y, namawiając użytkowników do płacenia treściami dla dorosłych, prywatnie pobiera/instaluje aplikacje lub kradnie prywatne informacje, co może spowodować uszkodzenie mienia i naruszenie prywatności. Zalecamy natychmiastowe odinstalowanie” – czytamy w komunikacie wyświetlanym przez urządzenia chińskiego producenta.

Usterka oprogramowania

Inne aplikacje antywirusowe, takie jak Norton i Sophos, nie zidentyfikowały aplikacji Google jako złośliwej, co prowadzi do silnego założenia, że jest to fałszywie pozytywny wynik. Chociaż Huawei nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia, panuje ogólna zgoda co do tego, że jest to błąd w oprogramowaniu zabezpieczającym Huawei i Honor, a nie rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa ze strony Google.

Jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn fałszywych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa Huawei może być usterka oprogramowania. Nierzadko zdarza się, że błędy zakłócają algorytmy bezpieczeństwa, co prowadzi do niedokładnych powiadomień. Innym aspektem do rozważenia jest rola fałszywych podpisów. Oprogramowanie zabezpieczające opiera się na definicjach wirusów, a nieaktualny lub wadliwy podpis może być przyczyną nieprawidłowej identyfikacji.

