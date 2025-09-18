Pensje w magazynach Biedronki i Lidla. Lepsze niż na kasie?

Biedronka i Lidl prowadzą intensywną rekrutację pracowników do swoich magazynów. Obie sieci handlowe mają obecnie ponad 50 ofert pracy na to stanowisko. Choć praca magazyniera jest niewidoczna dla klientów, stanowi kluczowy element sprawnego działania całej sieci – od przyjęcia towaru po jego dystrybucję do sklepów.

Zarobki magazynierów

Z danych portalu wynagrodzenia.pl wynika, że przeciętne zarobki magazyniera wahają się od 5200 zł brutto (ok. 3800 zł netto) do 6900 zł brutto (ok. 5000 zł netto). Mediana to 6000 zł brutto, czyli około 4400 zł na rękę. Oznacza to, że praca w magazynie bywa lepiej opłacana niż praca na kasie, a różnice mogą sięgać kilkuset złotych.

Do obowiązków magazynierów należy m.in. przyjmowanie i kontrola jakościowa towarów, ich składowanie, właściwe przechowywanie oraz zarządzanie dokumentacją magazynową. Często wymagane jest również umiejętne posługiwanie się wózkiem widłowym i wdrażanie usprawnień w systemie przechowywania.

Oferty pracy

Biedronka na swojej stronie internetowej informuje, że na połowę września 2025 r. dostępne były 32 oferty pracy dla magazynierów. Sieć oferuje na start minimum 5250 zł brutto (ok. 3900 zł netto), wliczając w to nagrodę za obecność. Do tego dochodzą miesięczne premie. Biedronka podkreśla, że praca w jej magazynach daje stabilność finansową i możliwości rozwoju zawodowego.

Lidl poszukuje natomiast 21 pracowników magazynowych, zarówno do kompletacji towarów, jak i do pracy przy recyklingu czy obsłudze wózków widłowych. Sieć oferuje od 5500 zł do 6350 zł brutto (ok. 4100–4700 zł netto) już na początku zatrudnienia. Co ważne, Lidl zapewnia, że wzrost wynagrodzenia jest gwarantowany – informacja o podwyżce zostaje wpisana do pierwszej umowy o pracę.

Obie sieci podkreślają, że magazyny są niezbędnym ogniwem całej struktury logistycznej, a rosnąca liczba placówek handlowych sprawia, że zapotrzebowanie na pracowników w tym obszarze systematycznie rośnie.

