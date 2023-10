Orlen zarobił w tym roku już 17 mld zł. Poznaliśmy najnowsze dane finansowe

Orlen opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Tylko w trzy miesiące koncern zarobił netto aż 3,5 miliarda złotych. To oznacza, że narastająco po dziewięciu miesiącach br. zysk operacyjny koncernu wyniósł 34 mld zł, a zysk netto osiągnął ponad 17 mld zł.

Wyniki finansowe Orlenu. 17 miliardów złotych zysku

Tylko w trzecim kwartale firma wypracowała przychód na poziomie 75,4 miliardów dolarów, co przełożyła się na zysk w wysokości 3,5 miliarda złotych.

„W minionym kwartale Grupa ORLEN konsekwentnie realizowała strategiczne projekty transformacyjne, budujące wartość firmy w długiej perspektywie. Jednym z kluczowych obszarów inwestycyjnych, zgodnie ze strategią, pozostawała energetyka. Było to związane m.in. z rozpoczęciem budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Inwestycji towarzyszy budowa terminala instalacyjnego w Świnoujściu. W ramach rozwoju odnawialnej energetyki lądowej, koncern zawarł warunkową umowę na zakup kolejnych farm wiatrowych o łącznej mocy 60MW, zlokalizowanych w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim” – czytamy w komunikacie spółki.

– Wyniki, które osiągnęliśmy w trzech kwartałach tego roku są zgodne z perspektywą wzrostu wyniku założoną w strategii i pokazują, że właściwie określiliśmy i realizujemy przyjęte kierunki rozwoju. Podjęliśmy decyzję o wejściu na nowe rynki i to przynosi wymierne efekty. Dzięki przeprowadzonym fuzjom zanotowaliśmy bardzo duży wzrost wolumenów sprzedaży detalicznej, przede wszystkim w Czechach, z których zaopatrujemy w paliwo nasze nowe stacje na Węgrzech i Słowacji. Zbudowanie silnego, zdywersyfikowanego koncernu dało nam możliwość elastycznego reagowania na wyzwania rynkowe i zachowania stabilności finansowej, mimo słabszego otoczenia makroekonomicznego. A to z kolei pozwala nam realizować, zgodnie z założeniami strategii, największy w historii koncernu program inwestycyjny. Tylko w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 20 miliardów złotych. To rekordowa kwota, która do końca czwartego kwartału jeszcze znacząco się zwiększy. Inwestujemy, bo to umacnia naszą globalną pozycję i atrakcyjność w budowaniu partnerstw biznesowych, zwłaszcza w obszarach energetyki i wydobycia. A to z kolei wzmacnia wartość koncernu dla Akcjonariuszy – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Promocja marki Orlen

Firma wskazuje także, że w segmencie detalicznym kluczowa okazała się decyzja Komisji Europejskiej, która wydała pozwolenie na przejęcie przez Orlen 266 stacji benzynowych w Austrii. Była to część rebrandingu stacji w Europie centralnej, którą od dłuższego czasu prowadzi koncern. Chodzi o sprzedaż paliw w tej części kontynentu pod wspólnym brandem Orlen.

Czytaj też:

Orlen reaguje na aferę ws. Clout MMA. Jasne stanowiskoCzytaj też:

Sasin o Orlenie: duży może więcej. Był pytany, czy zdjęcia z kawą „to nie obciach”