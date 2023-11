Glapiński cytuje sam siebie. Prezentuje na konferencji nagrania

– Na koniec roku, zgodnie z projekcją, inflacja będzie się mieściła w granicach 7 proc. Osobiście uważam, że będzie niższa – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej w marcu. Film z tym cytatem zaprezentowano podczas czwartkowego wystąpienia szefa banku centralnego, podczas którego Glapiński stwierdził, że prognozy dotyczące inflacji były trafne w stu procentach.

Glapiński krytykuje ekspertów

Prezes Narodowego Banku Polskiego znany jest z kwiecistych wystąpień, podczas których chętnie krytykuje ekonomistów wypowiadających się w mediach. Tak było i tym razem.

– Trudno pomijać milczeniem coś, co jest głównym pokarmem dla milionów Polaków – powiedział Glapiński, nawiązując do wypowiedzi niektórych ekspertów, przewidujących wzrost inflacji do poziomów nieraz wyższych, niż 20 proc. – Czekam na przeprosiny tych ekspertów i wyjaśnienia, czemu się tak dramatycznie pomylili. Może powinni zrezygnować z tytułów ekspertów? A może to media powinny z nich zrezygnować? – dodał.

NBP tłumaczy decyzję o stopach proc.

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 5,75 proc. To posunięcie zaskoczyło analityków, którzy spodziewali się delikatnej obniżki.

– Inflacja spada i w październiku wyniosła 6,5 proc. Była zatem trzykrotnie niższa niż swoim szczycie w lutym. W ciągu ostatnich 8 miesięcy inflacja obniżyła się o 12 pkt proc. – powiedział Glapiński, podkreślając, że projekcja NBP okazała się „całkowicie trafiona”.

Czytaj też:

Ostry spór w NBP. „Skrajny serwilizm wobec prezesa..."Czytaj też:

NBP znów zwiększył zasoby złota. Przybyło ponad 6 ton