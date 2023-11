KPO dla Polski. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Do Polski ma trafić 5 mld euro zaliczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy — informuje radio RMF FM. Komisja Europejska we wtorek zatwierdziła wypłatę.

Polska walczy o KPO

5 miliardów euro, które ma popłynąć do Polski w ramach zaliczki, to ok. 20 proc. całego Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek o zwiększenie finansowania złożyli urzędnicy Mateusza Morawieckiego, ale śmietankę spije rząd Donalda Tuska, a on sam będzie mógł przekonywać, że jak obiecał odblokowanie wypłat z KPO, tak faktycznie zrobił.

Są powody do zadowolenia, bo przez ostatnie dwa lata w temacie zupełnie nic się nie działo, ale trzeba przy tym pamiętać, że wypłata zaliczek nie jest uzależniona od spełnienia kamieni milowych. Aby otrzymać pieniądze z głównej umowy o KPO, rząd będzie musiał spełnić wymagania dotyczące przede wszystkim praworządności, czyli dotyczących reform w sądownictwie.

Mało czasu na wydanie pieniędzy

W „głównym” KPO na odmrożenie czeka 34 mld euro – 22,5 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek. Zostało stosunkowo niewiele czasu do wydania pieniędzy: powinny zostać spożytkowane do końca 2026 roku. Zakładając scenariusz, w którym trafią w końcu do odbiorców, część samorządów i firm prywatnych zaczęła już je wydawać (np. zakup laptopów dla czwartoklasistów został sfinansowany z niewypłaconych wciąż środków unijnych, o czym informują naklejki na sprzęcie), ale to pojedyncze inicjatywy.

Większość potencjalnych beneficjentów obawia się finansować wydatki z niepewnego jednak źródła. Nie chcą ryzykować, że ostatecznie pieniędzy nie będzie lub też zostaną wypłacone w niższej kwocie, a podmioty te będą musiały z innych źródeł opłacić zrealizowane inwestycje.

Na pieniądzach z KPO skorzysta przede wszystkim zielona energetyka. 3,7 mld euro zostanie wydane na morskie elektrownie wiatrowe i infrastrukturę terminali, 3,5 mld euro na energooszczędną renowację budynków czy 800 mln euro na wsparcie rozwoju technologii zielonego wodoru. Polska ma także wstrzymane znacznie większe fundusze z polityki spójności na lata 2021–2027.

