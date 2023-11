Zerowy VAT na żywność dzieli przyszłą koalicję. „Powinien zostać” vs. „będziemy rozmawiać”

Polska polityka od 15 października trwa w niecodziennym stanie. Prezydent powierzył formowanie rządu partii, która najprawdopodobniej nie zdoła uzyskać większości parlamentarnej. Tworzy to wiele sytuacji, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Nowy Sejm może być zmuszony zajmować się projektami ustaw przygotowanymi przez rząd, który nie będzie już sprawował władzy. Wśród nich jest m.in. przedłużenie funkcjonowania obniżonej stawki VAT na żywność od 0 proc., czy 13. i 14. emerytury.

W sprawie tych rozwiązań mniej lub bardziej otwarcie wypowiadają się politycy tak zwanej zjednoczonej opozycji, która najprawdopodobniej uformuje rząd pod przywództwem Donalda Tuska. Projekty skomentował także Andrzej Domański, który typowany jest na kandydata na stanowisko nowego ministra finansów.

13. i 14. zostają

W programie 7. Dzień Tygodnia na antenie Radia Zet zarówno do tych rozwiązań, jak i do słów Domańskiego odnieśli się politycy PSL, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

– Jeśli chodzi o 13. i 14. emeryturę, to oczywiste jest, że zostają. Jako Lewica zawsze staliśmy jednak na stanowisku, że potrzebujemy systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń emerytalnych, czyli podwójnej waloryzacji emerytury – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

– Wzrost VAT-u na żywność (powrót do standardowej stawki – przyp. red.), to propozycja zapisana w projekcie Prawa i Sprawiedliwości. My o stawce podatku VAT będziemy decydować, gdy sprawdzimy stan finansów państwa. Są bowiem rozwiązania, jak 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, podwyżki w sferze budżetowej, zwiększenie nakładów na edukację, na które są potrzebne pieniądze – dodała.

Zerowy VAT na żywność powinien być utrzymany

Jasne zdanie w sprawie utrzymania zerowej stawki podatku VAT na żywność ma marszałek senior, przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki.

– Oczywiście, że powinien być utrzymany i myślę, że będzie dlatego, że nie jest to najistotniejsza pozycja przychodowa w polskim budżecie. Najważniejszą sprawą jest odblokowanie KPO i uruchomienie inwestycji. Jeżeli będą te środki i wzrost gospodarczy, to będą pieniądze na składane obietnice – powiedział marszałek senior z PSL Marek Sawicki.

– Będziemy na ten temat rozmawiać w ramach koalicji rządzącej, jak tylko powstanie rząd Donalda Tuska – powiedział Marcin Kierwiński z KO.

