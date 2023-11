Inflacja w Polsce. GUS podał dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) w tzw. szybkim szacunku podał, że inflacja konsumencka w listopadzie wyniosła 6,5 proc.

Inflacja w Polsce. Prognozy ekspertów

To wynik nieznacznie lepszy od tego, jakiego oczekiwali eksperci. Spodziewali się oni bowiem odczytu na poziomie 6,6 proc.-6,7 proc. – Spodziewamy się, że inflacja w listopadzie wyniesie 6,6-6,7 proc. — powiedział ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak. – Nie wykluczamy nawet wzrostu inflacji, ale sądzimy, że raczej będziemy mieli do czynienia ze stabilizacją tego wskaźnika. Podkreślamy, że okres szybkiego spadku inflacji mamy już za sobą – dodał.

Przypomnijmy, że październikowy odczyt wyniósł 6,6 proc., wobec 8,2 proc. we wrześniu. W komentarzu do tamtych danych GUS podał, że w ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,3 proc., a towarów sięgnął 5,7 proc. W stosunku do wcześniejszego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły się o 0,3 proc. (w tym towarów wzrosły o 0,3 proc. oraz ceny usług – o 0,3 proc.).

– W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.) oraz łączności (o 1,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc., 0,13 pkt proc., 0,09 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,2 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,4 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,2 pkt proc. i 0,02 pkt proc. – podał GUS.

– W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 8,2 proc.), żywności (o 7,6 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 10,1 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 11,1 proc.), podniosły wskaźnik odpowiednio o 2,05 pkt proc., 1,89 pkt proc. i po 0,57 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 7,9 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,78 pkt proc. – przekazał urząd.

