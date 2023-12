Premiera Tesli okaże się klapą? „Cybertruck nie ma sensu”

W czwartek uroczyście rozpoczęto sprzedaż Cybertrucka, czyli futurystycznie wyglądającej półciężarówki Tesli. Mimo długiego oczekiwania na nowy model samochodu, premiera może okazać się klapą. Jak pisze amerykański Business Insider, Cybertruck wygląda jak „sen nastolatka” i jest „pozbawiony sensu”.

Prezentacja Cybertrucka

W czwartek w transmisji na żywo z Texas Gigafactory Musk poprowadził wydarzenie związane z dostawą elektrycznego pickupa ze stali nierdzewnej, który jest pierwszą premierą nowego pojazdu Tesli od czasu ogłoszenia Modelu Y w 2019 roku.

Chociaż Cybertruck został również zaprezentowany po raz pierwszy w 2019 r., borykał się z czteroletnimi problemami produkcyjnymi, które spotęgowały zakłócenia w łańcuchu dostaw podczas pandemii. Zaprojektowanie jego kanciastego korpusu było koszmarem. Materiały są drogie. Trudno było przewidzieć masowe zapotrzebowanie rynku na coś, co wygląda prosto z „Blade Runnera”. Mimo to Musk dał z siebie wszystko.

Podczas wydarzenia wyświetlono film przedstawiający Cybertrucka holującego Porsche 911 w wyścigu z Porsche 911, w którym najwyraźniej zwycięzcą został… Cybertruck. Do osiągnięcia tego przyczyniła się zdolność Cybetrucka do przyspieszania od 0 do 60 mil na godzinę w 2,6 sekundy.

„Myślę, że to nasz najlepszy produkt, myślę, że to najbardziej wyjątkowa rzecz na rynku i wreszcie przyszłość będzie wyglądać jak przyszłość” – powiedział Musk podczas wydarzenia.

Nowy model Tesli ma sens?

Jak pisze amerykański Business Insider, Cybertruck pozostaje jednym z najbardziej niedorzecznych pomysłów Elona Muska. Przede wszystkim z powodu ceny. Musk pierwotnie twierdził w 2019 roku, że cena Cybertrucka będzie zaczynać się od 39 900 dolarów. Według strony internetowej Tesli, w czwartek cena wywoławcza wzrosła do 60 990 dolarów.

„Czekałem na to od czterech lat. Dziś rozczarowałem się ceną” – powiedział Insiderowi CNBC Gene Munster z Deepwater Asset Management po transmisji na żywo Tesli.

Co więcej, analitycy przewidują, że konserwatywni amerykańscy miłośnicy pickupów, a to głównie na ten rynek projektowany był Cybertruck, nie będą zachwyceni specyficznym wyglądem ciężarówki.

