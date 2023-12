The New York Times pozywa OpenAI. Chodzi o bezprawne wykorzystanie treści

„The New York Times” złożył pozew federalny przeciwko OpenAI i Microsoftowi, starając się położyć kres praktyce wykorzystywania swoich artykułów do szkolenia chatbotów. W pozwie złożonym w środę w południowej dzielnicy Nowego Jorku na Manhattanie „Times” stwierdził, że OpenAI i Microsoft rozwijają swoją technologię poprzez „bezprawne wykorzystywanie prac The Times do tworzenia konkurujących z nim produktów sztucznej inteligencji” oraz „zagraża zdolności The Times do tego, aby świadczyć tę usługę”.

Szkolenie AI

Organizacje medialne zostały dotknięte migracją czytelników na platformy internetowe. Chociaż wiele publikacji stworzyło przestrzeń cyfrową również w Internecie, technologia sztucznej inteligencji grozi wywróceniem do góry nogami wielu branż, w tym mediów.

Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją zbierają informacje dostępne w Internecie, w tym artykuły publikowane przez organizacje medialne, w celu szkolenia generatywnych chatbotów AI. Firmy te bardzo szybko przyciągnęły miliardowe inwestycje.

„The Times” nie wymienił konkretnych żądań odszkodowania, ale stwierdził, że postępowanie prawne „ma na celu pociągnięcie ich do odpowiedzialności za wielomiliardowe odszkodowania ustawowe i faktyczne, które są im winni za bezprawne kopiowanie i wykorzystywanie wyjątkowo cennych dzieł „The Times”.

W skardze „The Times” stwierdził, że Microsoft i OpenAI „próbują wykorzystać ogromne inwestycje dziennika The Times w swoje dziennikarstwo”, wykorzystując je do tworzenia produktów bez płacenia i pozwolenia.

Umowa z OpenAI

W lipcu OpenAI i Associated Press ogłosiły zawarcie umowy z firmą zajmującą się sztuczną inteligencją na licencjonowanie archiwum wiadomości AP.

Jednak „The New York Times” stwierdził, że nigdy nikomu nie udzielił pozwolenia na wykorzystywanie jego treści do celów generatywnej sztucznej inteligencji.

