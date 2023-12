Dyrektor Nvidii potroił swój majątek. Zarobił krocie

Współzałożyciel giganta mikrochipów od początku stycznia zwiększył swój majątek o 30,2 miliarda dolarów, co zapewniło mu 28. miejsce w indeksie Bloomberg Billionaires Index według czwartkowego zamknięcia rynku. Miliarderzy, tacy jak Elon Musk, Mark Zuckerberg i Jeff Bezos, odnotowali znacznie większy wzrost swoich fortun, ale nikt znajdujący się poniżej 14. miejsca na liście bogatych nie odnotował w tym roku większego wzrostu w przeliczeniu na dolary niż Huang.

Najszybszy wzrost majątku

Huang odnotował w tym roku większy wzrost majątku niż Bernard Arnault (17 miliardów dolarów), Warren Buffett (13 miliardów dolarów), Carlos Slim (30,1 miliarda dolarów) czy Mukesh Ambani (10 miliardów dolarów). Wzrost jego majątku netto niemal dorównał wzrostom odnotowanym przez współzałożyciela Microsoftu, Billa Gatesa (31 miliardów dolarów), Larry'ego Ellisona (32 miliardy dolarów) i Amancio Ortegę (33,1 miliarda dolarów). W chwili pisania tego tekstu wszystkich siedmiu z tych mężczyzn zajmowało 14 pierwszych miejsc w indeksie Bloomberga.

Szybki awans szefa Nvidii w rankingach majątkowych odzwierciedla przede wszystkim 240-procentowy wzrost akcji jego firmy w tym roku. Zwiększyło to wartość jego prawie 87 milionów akcji, czyli 3,5 proc. udziałów, do około 43 miliardów dolarów.

Nvidia w górę

Akcje Nvidii poszybowały w tym roku w górę, ponieważ inwestorzy obstawiali, że jej chipy graficzne będą napędzać rewolucję sztucznej inteligencji. Jak wynika z najnowszych wyników finansowych, niezwykle wysoki popyt na procesory niemal podwoił przychody firmy za okres dziewięciu miesięcy do października, do 39 miliardów dolarów, i zwiększył dochód operacyjny do 19 miliardów dolarów w porównaniu z około 3 miliardami dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku. Nawet tak znani klienci, jak Elon Musk, nie byli w stanie pozyskać tylu chipów firmy, ile by chcieli, do projektów związanych ze sztuczną inteligencją.

Akcje producenta chipów również skorzystały na tegorocznej zwyżkowej zmianie nastrojów rynkowych. Inflacja w USA spadła z najwyższego od 40 lat poziomu ponad 9 proc. zeszłego lata do poniżej 4 proc. w ostatnich miesiącach, roczny wzrost PKB wzrósł w trzecim kwartale do prawie 5 proc., a Rezerwa Federalna zasygnalizowała niedawno, że może nastąpić podwyżka stóp procentowych i może je obciąć w nadchodzących miesiącach – jest to posunięcie, które obiecuje pobudzenie gospodarki i zwiększenie względnej atrakcyjności akcji w porównaniu z obligacjami i kontami oszczędnościowymi.

