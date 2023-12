Ruszyły wypłaty 800 Plus. ZUS zlecił pierwsze przelewy

Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia 500 Plus urośnie do 800 złotych. Jednak, jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pierwsze przelewy już zostały zrealizowane, a na konta rodziców wpłynęło prawie 569 mln złotych.

Szybsze wypłaty

— W związku z tym, że pierwszy zaplanowany termin wypłaty przypada we wtorek, 2 stycznia 2024 roku, (dzień wolny od pracy dla pracowników służby cywilnej — red.), to przelewy zostały zrealizowane już w piątek 29 grudnia 2023 r. Tego dnia na rachunki bankowe rodziców trafiło blisko 569 mln zł — przekazała szefowa ZUS Gertruda Uścińska.

Kolejne przelewy będą zlecane 3 i 4 stycznia. — Łącznie w pierwszym tygodniu stycznia wypłacimy ponad 2 mln świadczeń w kwocie 1 mld 692 mln zł — wskazała prof. Uścińska.

800 Plus

Waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 roku została uchwalona przez poprzedni parlament. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że świadczenie w podwyższonej kwocie otrzymają osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w obecnym okresie świadczeniowym (rozpoczął się on w czerwcu br. i zakończy w maju przyszłego roku).

W sprawie 800 plus nie trzeba składać żadnych wniosków – podwyżka zostanie wprowadzona automatycznie. O złożeniu wniosku trzeba będzie natomiast pamiętać w związku z kolejnym okresem świadczeniowym (potrwa od czerwca 2024 r. do maja 2025 r.). Dokumenty – tak jak w poprzednich latach – będzie można składać od 1 lutego przez PUE ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.

Czytaj też:

800 plus z dodatkowymi warunkami. Tego chcą PolacyCzytaj też:

Przeniesienie obsługi 500 plus do ZUS przyniosło oszczędności. 45 zł mniej za wniosek