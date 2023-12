Nadchodzi uderzenie w portfele. Te rzeczy zdrożeją po Nowym Roku

Jak pisze money.pl inflacja będzie w przyszłym roku nieco zniwelowana m.in. dzięki zamrożeniu cen energii, które zostało przedłużone do połowy 2024 r. Na razie nie wiadomo jednak jaka decyzja zapadnie po zakończeniu jego obowiązywania. Jeśli sztywny limit cen zostanie zniesiony, rachunki mogą wyraźnie wzrosnąć, podbijając przy tym wartość inflacji. Niektóre produkty i tak czeka jednak podwyżka cen.

Żywność zdrożeje

Według wyliczeń money.pl należy się przygotować na skok cen żywności, i to w niektórych kategoriach o nawet 10 proc. w skali roku.

– Dynamika wzrostu cen w 2024 r. wyniesie 6,1 proc. wobec 15,3 proc. w tym roku. To wyraźny spadek, ale nadal dość wysokie tempo wzrostu – podkreśla w rozmowie z money.pl dr Jakub Olipra, analityk z Credit Agricole.

Pieczywo w przyszłym roku może zdrożeć o ok. 8 proc., mięso o 7 proc., a nabiał o ok. 5 proc. Największy wzrost będzie dotyczył owoców, ich ceny mogą być wyższe o nawet 10 proc. w ujęciu rocznym. Tanieć będą za to tłuszcze i oleje. Spodziewane są także spadki cen cukru.

Droższe paliwo

W przyszłym roku należy się też spodziewać wyższych cen paliw. Od stycznia wzrośnie opłata paliwowa, czyli jeden ze składników ceny końcowej benzyny i oleju napędowego. Ale na tym nie koniec.

– Po nowym roku może nas czekać lekkie osłabienie złotego i to może spowodować docelowo wzrost cen paliw – powiedział dr Błażej Podgórski, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski.

Wyższe składki ZUS

W związku z rosnącą płacą minimalną wzrosną także obowiązkowe składki ZUS, jakie zapłacą przedsiębiorcy. Według wyliczeń „Faktu”:

składka emerytalna wyniesie 912,83 zł,

rentowa – 374,11 zł,

chorobowa – 114,57 zł,

wypadkowa – 78,10 zł,

na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 114,94 zł,

zdrowotna – 382,50 zł.

Czytaj też:

Wiceprezes NBP: Obserwujemy duże spadki oczekiwań inflacyjnychCzytaj też:

Przeciętne wynagrodzenie po trzech kwartałach. Najwyższy pułap w historii