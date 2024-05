Zaproponowano nowe świadczenie. Nawet 8 tys. zł

Jeszcze w poprzedniej kadencji wpłynęła do Senatu petycja dotycząca nowego świadczenia. Chodzi o dodatek dla małżeństw z długim stażem. Senacka komisja zdecydowała, że do podjęcia dalszych prac nad projektem będzie potrzebna opinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autorem petycji jest emerytowany radca prawny Eugeniusz Szymala. W jego ocenie „małżonkowie o długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej otrzymywanej przez 100-latków, przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat".

Nowe świadczenie. Kto może otrzymać 8 tys. zł?

Jak podaje Gazeta.pl, propozycja Szymali zakłada, że po 50 latach małżeństwa para będzie mogła liczyć na 5 tys. zł. Im staż będzie dłuższy, tym kwota świadczenia będzie wyższa. Proponowane kwoty wyglądają następująco:

55 lat – 5,5 tys. zł;



60 lat – 6 tys. zł;



65 lat – 6,5 tys. zł;



70 lat – 7 tys. zł;



75 lat – 7,5 tys. zł.



Para, która będzie mogła poszczycić się 80-letnim stażem małżeńskim otrzyma 8 tys. zł.

Autor petycji podkreśla, że koszty wprowadzenia nowego świadczenia nie byłyby duże, ponieważ dodatek dla małżeństw z długim stażem obejmowałby wyłącznie seniorów. Szymala zwraca uwagę, że w przypadku takich osób „termin dalszego życia jest krótki i statystycznie przewidywalny".

Ponad 6 tys. zł dla najstarszych seniorów

Wspomniane przez autora petycji świadczenie honorowe przyznawane jest od przeszło 50 lat. By je otrzymać należy przeżyć 100 lat. Od 1 marca wysokość świadczenia to 6246,13 zł brutto. Z informacji przekazanej „Wprost" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż obecnie otrzymuje je blisko 2340 osób. – Informujemy, że obecnie 2336 osób jest uprawnionych do świadczenia honorowego z tytułu ukończenia wieku 100 lat – poinformował „Wprost" Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

