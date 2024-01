Inflacja bazowa ponownie w dół. NBP podał dane

Według podanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP) danych inflacja bazowa wyniosła w grudniu 6,9 proc., wobec 7,3 proc. w listopadzie i 8 proc. w październiku zeszłego roku. – W grudniu 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 6,9 proc. r/r. – poinformował bank centralny.

Inflacja bazowa spada

W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 4,8 proc., wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej;



po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 8,6 proc., wobec 9,2 proc. miesiąc wcześniej;



po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 6,9 proc., wobec 7,3 proc. miesiąc wcześniej;



tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 6,9 proc., wobec 7,6 proc. miesiąc wcześniej.



Przypomnijmy, że z przedstawionych wczoraj przez Główny Urząd Statystycznych (GUS) danych wynika, że inflacja konsumencka wyniosła w grudniu 6,2 proc. rok do roku, wobec 6,6 proc. miesiąc wcześniej. To więcej niż wskazywał prognozowany odczyt sprzed dwóch tygodni, kiedy oszacowano wzrost cen na 6,1 proc. rok do roku.

– W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,2 proc.), restauracji i hoteli (o 0,5 proc.), transportu (o 0,2 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,3 proc.) – podał GUS.

W poprzednim miesiącu roku płaciliśmy więcej za mieszkanie (wzrost o 8,4 proc.), żywność (5,5 proc.) i napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 9,5 proc.) niż rok temu.

Inflacja średnioroczna niższa niż w 2022 r.

Za sprawą ostatecznych danych za grudzień, możliwe było wyliczenie średniorocznej inflacji. GUS podał, że w 2023 roku wyniosła ona 11,4 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 14,4 proc.

