Microsoft bije rekord. Wartość firmy przekroczyła 3 biliony dolarów

Microsoft wzrósł w środę o 1,3 proc., osiągając w środę poziom 404 dolarów za akcję, tym samym po raz pierwszy w historii wycena spółki przekroczyła 3 biliony dolarów. Lider technologii i sztucznej inteligencji dołącza do Apple i staje się drugą firmą na świecie, której udało się osiągnąć taki kamień milowy. Apple po raz pierwszy osiągnął ten poziom latem zeszłego roku i przy cenie akcji wynoszącej około 195 dolarów za akcję utrzymuje się tuż powyżej tego poziomu.

Gwałtowny wzrost akcji

Wartość Microsoftu wzrosła w styczniu o ponad 9 proc., włączając środową sesję giełdową, przekraczając wzrost odnotowany przez Apple na poziomie 5,45 proc.

Gwałtowny wzrost akcji następuje po serii niedawnych strategicznych zwycięstw firmy, poczynając od decyzji dyrektora naczelnego Satyi Nadelli o przejęciu wielomiliardowych udziałów w OpenAI, twórcy ChatGPT, którą podjęto w ubiegłym roku.

Strategiczne inwestycje

Posunięcie to pomogło umocnić pozycję Microsoftu jako lidera w rodzącej się przestrzeni związanej ze sztuczną inteligencją, ponieważ ChatGPT OpenAI stały się twarzą boomu AI w zeszłym roku. Jak podało w październiku The Information, firma generuje około 1,3 miliarda dolarów rocznie, co przyczyniło się do zmiany priorytetów Microsoftu jako całości w kierunku sztucznej inteligencji.

Dzięki sztucznej inteligencji stratedzy z Wall Street spodziewają się dobrych wyników w najnowszym raporcie o wynikach Microsoftu. Według CNBC analitycy Citi podnieśli cenę docelową i podtrzymali rekomendację „kupuj” dla akcji.

Czytaj też:

Microsoft pokazał grę o Indianie Jonesie. W roli głównej Harrison FordCzytaj też:

Większość Polaków uważa, że AI to pozytywne zjawisko. Google opublikowało badania