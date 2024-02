Ważna zapowiedź Donalda Tuska. Chodzi o środki z KPO

– Wszystko na to wskazuje, że jutro dowiemy się, ze po latach zwłoki, po tygodniach intensywnej pracy głównie ministra Bodnara, usłyszymy z ust przedstawicieli UE, że Polska ma odblokowane środki z KPO. Panie Ministrze, ukłony, bo to ciężka pana praca – powiedział w Sejmie Donald Tusk. Chwilę wcześniej do mównicy podszedł poseł Grzegorz Braun, który domagał się od marszałka Szymona Hołowni możliwości sprostowania wypowiedzi Tuska, ale nie dostał na to zgody.

Tusk zarzucił posłom Zjednoczonej Prawicy, że pozostawili po sobie „bagno złej woli i niekompetencji, fobii antyeuropejskich i decyzji, które zdewastowały polski system sprawiedliwości”, a minister Bodnar „wykonał gigantyczną pracę, by Polska mogła w wymiarze finansowy – choć nie tylko – wrócić do rodziny państw, w których w którym prawo i sprawiedliwość coś znaczą, a nie są tylko szyderczą nazwą partii politycznej”.