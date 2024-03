Sprzedaż detaliczna w lutym. Jest wyraźny wzrost

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w czwartek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w styczniu wyższa niż przed rokiem o 6,1 proc. – Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec spadku o 5,0% w lutym 2023 r.). W porównaniu ze styczniem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,9% – podał GUS w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w lutym. Gdzie największy wzrost?

Z danych przekazanych przez GUS wynika, że w poprzednim miesiącu znaczny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku odnotowały podmioty z grup:

pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 26,6 proc.),



pozostałe” (o 23 proc.),



paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 13,4 proc.).



W lutym br. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 5,1 proc.). Udział sprzedaży online w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się w poprzednim miesiącu nieznacznie w porównaniu z lutym 2023 roku z 8,7 proc. do 8,6 proc. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 26,3 proc. przed rokiem do 24,2 proc.). Wzrost udziału odnotowały natomiast jednostki z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 22,1 proc. do 24,8 proc.), „meble, rtv, agd” (z 17,9 proc. do 19 proc.).

Przypomnijmy, że w styczniu sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa niż przed rokiem o 3 proc. (wobec wzrostu o 0,1 proc. w styczniu ubiegłego roku). W porównaniu z grudniem 2023 roku notowano spadek sprzedaży detalicznej o 19,5 proc.

