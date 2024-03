VeloBank sprzedany. Wiemy kto jest nowym właścicielem

Cerberus Capital Management LP, amerykańska firma inwestycyjna, była faworytem w wyścigu o przejęcie VeloBanku, informował w połowie marca Bloomberg, a teraz ta informacja się potwierdziła. Fundusz z siedzibą w Nowym Jorku nabył 100 proc. akcji polskiego banku.

VeloBank sprzedany

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przekazał, że spółka zależna od Cerberus Capital Management, L.P. podpisała przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji VeloBank S.A. Cerberus zaoferował łączną kwotę inwestycji w wysokości 1075 mln zł, na które składa się 375 mln zł ceny nabycia akcji oraz 700 mln zł dokapitalizowania w celu spełnienia regulacyjnych wymogów kapitałowych banku.

Charles Dunlap, starszy dyrektor zarządzający w Cerberus, skomentował to przejęcie, mówiąc: "Polska to silny, dynamiczny rynek. Dzięki wzmocnieniu i modernizacji VeloBank jest dobrze przygotowany do rozwoju jako kluczowy gracz w polskiej bankowości. Będziemy wspierać bank, który dzięki zaawansowanym rozwiązaniom cyfrowym i kompleksowej ofercie produktów odpowiada na potrzeby klientów".

Nowy właściciel VeloBanku

Finalizacja transakcji będzie uzależniona od uzyskania przez Cerberus wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych, m.in. od Komisji Europejskiej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, i spodziewana jest w połowie 2024 roku. Zgodnie z planem i zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej do sprzedaży banku miało dojść nie później niż do końca marca.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Banku, a jego działalność została przeniesiona do Banku BFG w październiku 2022 r. W czerwcu ubiegłego roku Leszek Czarnecki pozwał VeloBank S.A. oraz Skarb Państwa, domagając się od państwa prawie 1,5 mld zł w związku z przejęciem Getin Noble Banku, którego jest założycielem.

