Polacy chcą chronić wartość swoich pieniędzy. Najczęściej wybierają lokaty krótkoterminowe

„Zyskaj nawet 7 proc. w skali roku” — zachęca klientów jedna z instytucji finansowych. Podobne oferty lokat krótkoterminowych przygotowały także inne banki, które w ten sposób chcą zachęcić jak najwięcej osób do zakładania u nich depozytów bankowych. Trzeba dokładnie zapoznać się z kontrpropozycją, gdyż te różnią się od siebie nie tylko wysokością oprocentowania.

Lokaty bankowe. Oprocentowanie obwarowane jest licznymi wymogami

Aby skorzystać z promocyjnych ofert, należy spełnić dodatkowe wymagania i limity, które coraz częściej stawiają banki. Lista jest długa, począwszy od maksymalnej kwoty i kilkumiesięcznego okresu obowiązywania wyższego oprocentowania, poprzez udzielenie zgód marketingowych, a skończywszy na korzystaniu z dodatkowych produktów oferowanych przez wybrany bank.

Jednym z dodatkowych wymogów może być regularne zasilanie konta i aktywne korzystanie z usług płatniczych (karta i BLIK). Wiele instytucji oferuje promocyjne lokaty nowym klientom. Tylko nieliczne banki nie stawiają żadnych dodatkowych wymogów.

Lokata krótkoterminowa to bezpieczny depozyt bankowy, która pozwala zarobić jego posiadaczowi i nie blokuje dostępu do pieniędzy dłużej, niż przewiduje umowa. Sprawdziliśmy, jak wygląda ranking najlepszych lokat krótkoterminowych.

Lokaty bankowe. Lider rankingu oferuje zysk 7,1 proc. w skali roku

Liderem wśród instytucji finansowych, które oferują najwyższe oprocentowanie lokat krótkoterminowych jest Nest Bank. Zakładając półroczną "Lokatę Witaj" klienci mogą liczyć na zysk 7,1 proc. w skali roku. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalna kwota z danym oprocentowaniem wynosi 25 tys. zł. Kto chce ulokować więcej gotówki w banku, może wybrać Konto Oszczędnościowe Nest. Klienci mogą wpłacić na trzy miesiące kwotę do 100 tys. zł. W tym przypadku zysk również wyniesie 7,1 proc.

Nieco mniejszy zysk, bo na poziomie 7 proc., oferuje kilka innych banków. Na trzecim miejscu podium znalazły się aż cztery instytucje finansowe: mBank, VeloBank, Citi Handlowy oraz Bank Pekao. Oferty tych banków różnią się od siebie i oznaczone są licznymi gwiazdkami, na które trzeba zwrócić uwagę.

Lokaty bankowe. Kilka banków oferuje zysk 7 proc. w skali roku

„Lokuj z Żubrem” to trzymiesięczna lokata z zyskiem 7 proc., jaką oferuje Bank Pekao. Tu napotkamy na ograniczenia kwotowe. Klienci mogą wpłacić maksymalnie 50 tys. zł. Podobną ofertę skierował do swoich klientów mBank. Osoby, które zdecydują się na założenie depozytu bankowego w tej instytucji, mogą wpłacić maksymalnie do 50 tys. zł. Z oferty banku mogą skorzystać wszyscy klienci.

Lokatę z 7 proc. zyskiem w skali roku oferuje także Citi Handlowy. Jest to propozycja dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Na lokatę można wpłacić od 20 do 200 tys. zł. Z kolei VeloBank oferuje dwie różne lokaty z zyskiem 7 proc. Pierwszą z nich jest lokata dwumiesięczna, gdzie można wpłacić 50 tys. zł. Drugą opcją jest założenie lokaty trzymiesięcznej z maksymalną kwotą 300 tys. zł. Pozostałe banki oferują oprocentowanie lokat krótkoterminowych poniżej 7 proc., w innych oprocentowanie sięga poniżej 6 proc.

