NBP z ogromną stratą? Przyjęto sprawozdanie

Członkowie rady zapoznali się z dokumentami, które ukazują ogromną stratę finansową NBP za rok 2023. Opinia publiczna wciąż czeka na ujawnienie treści tych dokumentów, ale już wiadomo, że RPP jednogłośnie zatwierdziła uchwałę o przyjęciu sprawozdania. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ważne posiedzenie RPP

Zgodnie z oczekiwaniem analityków w czwartek Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać wysokość stóp proc. bez zmian. Główna stawka wynosi 5,75 proc. Wysokość stóp proc. to jednak niejedyny punkt kwietniowego posiedzenia Rady, który budził emocje. RPP spotkała się po raz pierwszy po złożeniu wniosku o postawienie szefa NBP przed Trybunałem Stanu.

Prezes Adam Glapiński miał przedstawić członkom RPP wynik finansowy NBP za rok 2023 i wyjaśnić przyczyny ogromnej straty w kasie banku. W komunikacie NBP po decyzji RPP nie wspomina się o sprawozdaniu finansowym i wynikach banku za 2023 rok. Jednak z dziennika urzędowego NBP wynika, że rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Przyjęto sprawozdanie

Treść uchwały jest zasadniczo ograniczona do dwóch zdań: "Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku" oraz "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Cała dziesiątka członków RPP podpisała tę uchwałę. Jednak sam dokument sprawozdania finansowego nie został jeszcze ujawniony. Zgodnie z tradycją, będzie to miało miejsce w kwietniu. W tym roku kwestia wyniku finansowego NBP budzi szczególne emocje, jako że wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku bank centralny zanotował ogromną stratę.

Jak podaje polski Business Insider, NBP zamknął poprzedni rok stratą sięgającą nawet 27 mld złotych. Takie wnioski można wyciągnąć z planu finansowego na 2024 rok, który NBP przyjął na początku grudnia.

W lutym bank centralny tłumaczył, skąd mogą wynikać słabe wyniki finansowe. „Informujemy, że kluczowym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy NBP jest kurs walutowy, a jest to czynnik podlegający dynamicznym i nieprzewidywalnym zmianom. (...) Sam wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy na koniec roku o około 31 mld złotych” — pisał wówczas NBP w komunikacie.

