Adam Glapiński przed Trybunałem Stanu? Polacy podzieleni

Przed tygodniem grupa posłów koalicji rządzącej złożyła w Sejmie wstępny wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek – jak poinformował przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński – podpisało 191 posłów.

Adam Glapiński przed Trybunałem Stanu? 40 proc. „za", 40 proc. „przeciw"

Jak na decyzję o postawieniu obecnego szefa banku centralnego przed Trybunałem Stanu patrzą Polacy? Sprawdziła to pracownia United Surveys w sondażu dla Wirtualnej Polski.

Okazuje się, że postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu popiera 40,1 proc. respondentów (z czego 16,2 proc. „zdecydowanie pozytywnie"). Niemal tyle samo, bo 40,4 proc. ankietowanych ocenia ten pomysł negatywnie (30 proc. „zdecydowanie negatywnie"). Blisko co piąty uczestnik badania (19,5 proc.) nie ma w tej sprawie zdania.

Za postawieniem obecnego prezesa NBP przed Trybunałem Stanu opowiada się zdecydowana większość zwolenników Koalicji Obywatelskiej (86 proc.) i blisko 60 proc. wyborców Trzeciej Drogi. Wśród symatyków Prawa i Sprawiedliwości zdecydowna większość nie chce postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu (91 proc.). Pomysł ten nie podoba się również większości wyborców Konfederacji (77 proc.).

Sam Adam Glapiński nie odniósł się na razie do wniosku w swojej sprawie. Być może zrobi to w tym tygodniu podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Głos zabrali natomiast członkowie zarządu NBP.

– Dziś stoimy wobec próby złamania niezależności polskiego banku centralnego, podjętej przez ponad 100 posłów. Dzieje się to poprzez wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej członków zarządu NBP Paweł Szałamacha. – Stwierdzamy, że nie jest to sprawa personalna tej jednej osoby. To rozbijanie podstaw państwa polskiego i jego gospodarki – dodał.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI/CAWI w dniach 22-23 marca 2024 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

