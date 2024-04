Stopy proc. Jest decyzja RPP

Po rozpoczętym we wtorek posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Obecnie stopa referencyjna wynosi 5.75 proc. w skali roku.

Inflacja spada

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja w marcu br. wyniosła 1,9 proc. rok do roku. To najniższy poziom od pięciu lat. Wstępne dane oznaczają również, że inflacja pozostaje w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego (NBP), który wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy.

Według ekonomistów Banku Pekao inflacja tylko „chwilowo" znajduje się w celu, niepewność dotyczącą regulowanych cen energii (na które RPP zwraca dużą uwagę) oraz oczekiwane odbicie inflacji w drugiej połowie tego roku (analitycy prognozują, że na koniec roku wzrośnie ona do poziomu 4-4,5 proc.) to argument za powstrzymaniem się od obniżek stóp proc.

Bez podwyżek do końca roku

Zdaniem ekspertów niepewność i możliwy powrót wysokiej inflacji sprawią, że stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie do końca roku. Ekonomiści banku Pekao zwracają uwagę, że wprawdzie główny wskaźnik inflacji spadł poniżej celu NBP, to według ich szacunków inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) była w marcu nadal blisko dwukrotnie wyższa od celu inflacyjnego (ok. 4,6 proc. rok do roku).

Również zdaniem ekonomistów Santander Bank Polska dla RPP istotniejsza będzie ścieżka inflacji bazowej, która może pozostać w przedziale 4-5 procent do końca przyszłego roku. – To, przy ożywieniu gospodarczym, da naszym zdaniem argument RPP do utrzymania stóp na niezmienionym poziomie do III kw. 2025 r. – przewidują analitycy instytucji.

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce. Pozostajemy unijnym wicelideremCzytaj też:

Złoto bije kolejny rekord. Według ekspertów będzie jeszcze lepiej