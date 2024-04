Życie po kopalni. W starym szybie powstaną biura. Są wizualizacje

Szyb Krystyna w Bytomiu, jeden z najbardziej znanych zabytków związanych z wydobyciem węgla, ma szansę na rewitalizację, po której będzie pełnił zupełnie nową funkcję. Właściciel szybu – firma Multi Polymers – złożył już wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zagospodarowania i zabezpieczenia szybu. Projekt przygotowali architekci z cenionej pracowni Medusa Group.

Szyb Krystyna w Bytomiu będzie rewitalizowany

– Szyb Krystyna to jeden z najważniejszych postindustrialnych zabytków przemysłowych. Zależy nam, aby obiekt ten został uratowany, dlatego wsparliśmy działania inwestora związane z tworzeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Szyb Krystyna, podobnie jak EC Szombierki to perły architektury przemysłowej – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Dodaje, że szansą dla nich są środki unijne, których pozyskanie umożliwi nie tylko rewitalizację, ale również stworzenie nowych funkcji w tych zabytkowych obiektach.

facebook

Zgodnie z koncepcją projektową, zaplanowano kompleksową adaptację 95-letniego modernistycznego budynku wpisanego do rejestru zabytków. Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania, remont obiektu oraz jego rozbudowę. Docelową rozbudowę zaplanowano w taki sposób, aby nowa kubatura nawiązywała do dawnej formy nadszybia.

Docelowo Szyb Krystyna zostanie rozbudowany. Nowoprojektowana kubatura zostanie zrealizowana przy użyciu współczesnych środków. Użyte materiały i środki estetyczne nawiązywać będą swym charakterem do pierwotnych rozwiązań industrialnych.

– Szyb Krystyna to jeden z najstarszych zachowanych obiektów poprzemysłowych w naszym mieście. Jego rewitalizacja połączona z zagospodarowaniem terenów wokół to szansa nie tylko na ratunek dla tego obiektu, ale również na stworzenie kolejnego w mieście – po terenach dawnej KWK Rozbark, KWK Szombierki, KWK Powstańców Śląskich – pokopalnianego terenu służącego mieszkańcom – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Całkowity koszt rewitalizacji obiektu to około 23 mln zł.

Historia Szybu Krystyna w Bytomiu

Szyb Krystyna nieistniejącej już Kopalni Węgla Kamiennego Szombierki, (byłej Hohenzollerngrube) jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów panoramy Bytomia.



Była to wówczas pierwsza na Górnym Śląsku wieża basztowa z elektrycznymi maszynami wyciągowymi, umieszczonymi na głowicy. Jej modernistyczna elewacja, wyłożona czerwonym klinkierem, wyglądem przypomina górniczy młot. Wyciągowa wieża szybu Krystyna mająca 57 metrów wysokości powstała w 1929 roku, zastępując starą wieżę szybu Kaiser Wilhelm.



W 1970 KWK Szombierki połączono z kopalnią Karol w Orzegowie, zaś w 1993 roku z KWK Centrum w Bytomiu. Od 1996 roku rozpoczęto proces likwidacji KWK Szombierki, a infrastrukturę rozebrano do końca 2001 roku. Po kopalni pozostał jedynie szyb Ewa, który nadal jest wykorzystywany do odwadniania i stanowi część Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi oraz Szyb Krystyna, który 30 grudnia 2004 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Czytaj też:

Ta branża emituje więcej CO2 niż lotnictwo. Konieczne są zmianyCzytaj też:

Polski węgiel wciąż na państwowej kroplówce. Tylko PGG będzie potrzebowała ponad 5 mld zł wsparcia