Zmiany w podatku VAT. Minister zapowiada podniesienie limitów

Minister Andrzej Domański ogłosił w piątek na antenie Radia Zet, że resort finansów pracuje nad zwiększeniem limitu obrotów podatników, co skutkować będzie koniecznością rozliczania się z VAT-u.

Wyższy limit obrotów

Obecnie ustalony limit wynosi 200 tysięcy złotych, lecz Ministerstwo finansów dąży do podniesienia go do 240 tysięcy złotych. Ta zmiana ma wejść w życie od stycznia 2025 roku, a jej głównymi beneficjentami będą jednoosobowe firmy prowadzone przez Polaków.

Minister podkreślił, że od 2017 roku limit ten nie ulegał zmianie, co sprawia, że aktualizacja jest potrzebna. Domański wyraził nadzieję, że nowe przepisy będą obowiązywać już od początku przyszłego roku.

Budżet pod kontrolą

Domański przedstawił także bieżącą sytuację finansów państwa, zauważając, że po pierwszych trzech miesiącach roku budżet wygląda obiecująco. Deficyt po tym okresie wyniósł 24 miliardy złotych, co stanowi 13 procent rocznego planu. Dochody wzrosły o 17 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku, osiągając poziom 146 miliardów złotych, natomiast wydatki wyniosły 170 miliardów złotych. Szczegółowe dane zostaną zaprezentowane przez resort finansów w poniedziałek.

Według wcześniejszych prognoz Ministerstwa Finansów, deficyt budżetowy po lutym wyniósł 7,84 miliarda złotych, a dochody i wydatki wyniosły odpowiednio 111,87 miliarda złotych oraz 104,03 miliarda złotych. Przy ustalonych w ustawie budżetowej dochodach na poziomie 682,4 miliarda złotych i wydatkach na poziomie 866,4 miliarda złotych, przewidywany deficyt nie powinien przekroczyć 184 miliardy złotych.

